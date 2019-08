PHOTOS. Découvrez 20 lieux très colorés du Nord et du Pas-de-Calais

Des chalets de plage à Berck-sur-mer



Des cabines de plage au Touquet



Une villa à Wimereux



La maison Stéphane-Hessel à Lille



Un toit en ardoise dans la Cité des électriciens à Bruay-la-Buissière



La ferme aux avions à Steenwerck



Des maisons hautes dans le Vieux-Lille



Des cabines de plage à Malo-les-Bains



L'entrée de l'église de Steenwerck



Un immeuble à Liévin

Un immeuble à Euralille



Le pavillon du concierge de l'ancien château de Congo à Tourcoing



Deux maisons jumelles à Montreuil-sur-mer



Un phare à Berck



Un pont vert à Marcq-en-Baroeul



Des villas à Wimereux



Une chapelle à Wormhout

Contribuez, critiquez, améliorez nos listes ! Se divertir, apprendre des petites ou belles choses sur le Nord et le Pas-de-Calais (ou la Belgique) sans se prendre la tête. Nos "listes du dimanche" ne prétendent pas être exhaustives. Si par exemple, vous connaissez un lieu de la région qui aurait mérité d'être sur cette page ou au contraire, vous contestez vivement la présence d'un autre, n'hésitez pas à nous contacter : france3nordpasdecalais@gmail.com

Qui a dit que le Nord et le Pas-de-Calais, c'était gris ? Voici la preuve en images que la couleur est bien présente chez nous. Des chalets de plage, des villas, des immeubles... Les photographes qui ont pris les clichés-ci-dessous ont voulu mettre en valeur la gaieté, l'éclat de lieux connus ou méconnus dans la région. Quitte à parfois "saturer" un peu les photos ou à cadrer de manière particulière.Voici 20 photos originales, colorées et décalées. Un autre regard sur le Nord et le Pas-de-Calais.