PHOTOS. À Méricourt, un directeur d'EHPAD touché par les attentions du “monde extérieur” envers les résidents

L'équipe de L'Orange Bleue au grand complet / © P. Valle

Les résidents ont le sourire. / © P. Valle

Des dessins pour égayer les chambres

"Ce qui marque surtout, raconte Philippe Vallé, directeur de l' EHPAD L'Orange Bleue de Méricourt , c'est le dévouement de l'équipe, qui œuvre quotidiennement pour le bien-être de nos résidents. Ils ne font pas simplement leur travail, ils sont guidés par un véritable élan de générosité, et ça fait chaud au cœur.""Infirmières, aide-soignantes, détaille-t-il, aides médico-psychologiques, agents de service hôtelier, animatrice, ergothérapeute, psychologue et psychomotricienne, technicien de maintenance... L'équipe entière met tout tout en œuvre pour faire en sorte que les résidents ne subissent pas trop ce confinement."Avec la crise sanitaire liée au Covid-19, les 120 personnes âgées résidant dans l'établissement sont confinées dans leurs chambres, et ne peuvent recevoir aucune visite, même de leur famille. Mais comme dans d'autres résidences, les familles peuvent appeler régulièrement leur proche. "Nous avons aussi mis en place une correspondance via un outil Internet, Famileo , qui permet l’envoi de photos et de vidéos."Pour les aider à lutter contre la morosité et remettre des couleurs dans leurs vies, Julia Mahieu, animatrice de l’EHPAD, a mis en place une correspondance avec les enfants des écoles de Méricourt.

Des échanges intergénérationnels existaient déjà mais les modalités d’échanges sont quelques peu modifiées, vu le contexte. "Je reçois les dessins par mail, explique Julia. Ensuite je les imprime et nous les remettons à nos pensionnaires qui les accrochent dans leurs chambres."



"Nos résidents apprécient tous les messages des enfants, ils les attendent, même, car cela égaye leur quotidien.", se réjouit Philippe Vallé.



© P. Valle

Concert à domicile

Concert en plein air de l'école de musique de Méricourt / © P. Valle

Les élèves de l'école de musique de Méricourt face aux fenêtres des chambres des résidents qui n'ont pas pu sortir. / © P. Valle

Le pouvoir des fleurs

Don de fleurs à l'EHPAD L'Orange Bleue / © P. Valle

À gauche, une animatrice donne un concert d'accordéon. À droite, les nougats offerts à l'EHPAD. / © P. Valle