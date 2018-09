PHOTOS. Miss France : voici les 19 candidates au titre de Miss Nord Pas-de-Calais 2018, pour qui voteriez-vous ?

"Pourquoi pas un 4ème titre ?"



Qui va succéder à? Celle qui est devenue Miss France 2018 avait, avant cela, été élue,à Orchies. Cette année encore, la cérémonie aura lieu au Pacbo. Ce sera le 13 octobre. "Ça va être un petit Miss France. On va mettre le paquet cette année !", promet Dominique Vilain-Allard, délégué régional Miss France.Miss Artois 2017, Miss Avesnois 2018, Miss Flandre 2018, Miss Opale Sud 2017, Miss Pévèle 2017... Elles sont 19 candidates (la 19ème, Miss Vallée d'Aunelle sera élue ce dimanche 23 septembre) cette année.L'une d'elles va inscrire son nom sur un glorieux et récent palmarès :Miss France 2015 et, Miss France 2016 et Miss Univers 2017,Miss France 2018. Toutes ont d'abord été Miss Nord Pas-de-Calais. De quoi en faire rêver plus d'une !D'autant que le titre de Miss France (l'élection aura lieu le 15 décembre à Lille) n'est toujours pas une hypothèse farfelue. En tout cas,, délégué régional Miss France, continue de rêver et faire rêver : "Vous pouvez l'écrire : je suis toujours assez fou et passionné pour continuer à y croire. On a eu 3 titres en 4 ans. Pourquoi pas un 4ème ? Et pourquoi pas un titre de Miss Monde ? (NDLR : Maëva Coucke est candidate à ce titre )".Lesseront jugées sur leur physique, leur prestance, leur façon de marcher, de se présenter, leur culture... Vous n'aurez pas tous ces éléments pour "juger" mais voici ci-dessus déjà les photos officielles des 19 candidates en lice. Pour qui voteriez-vous ? (pour voter, il suffit de cliquer sur les flèches à droite de la photo !) Un petit "concours" sans prétention et sans valeur juridique ni prédictive.