PHOTOS. Mister France : voici les 14 candidats au titre de Mister Nord Pas-de-Calais 2019, pour qui voteriez-vous ?

Video du Comité Mister France Hauts de France Officiel



Votez !

Qui représentera la Nord Pas-de-Calais au concours Mister France, dont l’élection aura lieu le 11 janvier prochain ? Réponse à Billy-Berclau ce samedi 2 novembre.14 hommes de la région sont candidats à ce titre, bien moins connu que Miss France. Cela faisait d'ailleurs 3 ans qu'il n'y avait plus de Mister Nord Pas-de-Calais.Les candidats doivent avoir entre 18 et 28 ans, mesurer minimum 1m78 et ne pas être marié ni pacsé. « Il faut aussi bien présenter », expliquait il y a quelques semaines à Grand Lille TV Sandrine Trinel , la responsable régional du concours. « Il y a un entretien de quelques minutes pour vérifier la culture générale, tester l’élocution du candidat ». Le jour du concours, les hommes défilent en tenue décontractée, puis en boxer et en tenue de soirée.Les Mister du Nord Pas-de-Calais seront jugés sur leur physique, leur prestance, leur façon de défiler, de se présenter, leur culture... Vous n'aurez pas tous ces éléments pour "juger" mais voici ci-dessous déjà les photos officielles des 14 candidats en lice. Pour qui voteriez-vous ? (Crédit photos : Sandrine Trinel photography