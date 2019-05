PHOTOS. Une partie de la Belgique sous la neige au mois de mai !

Il neige sur la région liégeoise ce samedi matin (photos) https://t.co/9jrsDKd4wy — RTBF info (@RTBFinfo) 4 mai 2019

Bonjour la Côte d'Azur depuis Liège en Belgique sous la neige aujourd'hui 1 degré celcius profitez bien les amis des Alpes-Maritimes du Var de votre magnifique climat méditerranéen 😎 pic.twitter.com/znbfX26r4y — Valérian Lombardo (@valgua96) 4 mai 2019

la belgique c’est un autre monde, il neige en mai pic.twitter.com/OiEZEt5iMn — 115♡ (@ChloeLorang) 4 mai 2019

On est le 4 mai. Il neige aux alentours de Spa en Belgique. https://t.co/G6jXaszcez — Savoieball (@Savoieball) 4 mai 2019

#vrtweer appelbloesem en sneeuw om 08:00 in Rahier, Foto Wim van Tichelen pic.twitter.com/XCTdyxwzdY — Wim van Tichelen (@ducawim) 4 mai 2019

In de Belgische Hoge Venen ligt momenteel een laag sneeuw van 7 cm in Balen vlakbij de N68. De foto is genomen door mijn collega Philippe Schambergen van @BuienRadarNL ⛄️❄️ pic.twitter.com/n0kWr5dNZU — Ed Aldus | Weerman (@EdAldus) 4 mai 2019

Est-ce si exceptionnel ?

Neige (fondue) à Fourmies ce samedi matin / © Isis Vidre‎/Groupe de météo Hauts-de-France/Facebook

Nous sommes en mai... et une partie de la Belgique se réveille sous la neige. Dans les Ardennes belges et les Hautes-Fagnes, notamment, le paysage s'est couvert d'une chape de flocons.Une météo qui surprend, à cette période de l'année, comme en témoignent les internautes francophones ou néerlandophones qui ont partagé leurs clichés ce matin.Un climatologue de l'Institut Royal Météorologique (IRM) interrogé par la RTBF relativise : il ne s'agit pas d'un événement exceptionnel, surtout dans les Ardennes où la neige fondante se mêle à la pluie. Ce qui est plus rare, c'est qu'elle tienne au sol. Par ailleurs, il en était déjà tombé un 24 mai, en 2013. On avait alors pu observer jusqu' 3 cm d'épaisseur.Un autre météorologue confie à RTL.be que "cela n'arrive pas tous les ans mais ce n'est pa exceptionnel non plus. On peut dire que c'est rare, remarquable."A noter qu'on a vu aussi quelques flocons ce matin sur l'Avesnois, notamment du côté de Fourmies mais cette neige, prévue par Météo France , n'a pas tenu au sol.