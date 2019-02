PHOTOS. Un photographe amateur de 80 ans tombe sur un loup sauvage en Belgique

Qui voilà?! Notre loup des Hautes-Fagnes! Magnifiques clichés pris il y a quelques jours par Roger Herman, actif au sein du Réseau #loup . @SpwDgo3 #nature #biodiversité pic.twitter.com/yuAZqzDmdX — René Collin (@Rene_Collin) 21 février 2019

Le témoignage du photographe

On savait que le loup était réapparu dans les Hautes-Fagnes, en Belgique , mais il est rare d'en voir des photos aussi nettes. Plusieurs clichés ont été partagés, notamment par le porte-parole du ministre wallon de la Nature,"Les images prises sont d’une telle qualité qu’elles ne laissent aucun doute quant à l’identification de l’espèce" a-t-il indiqué au Soir , précisant que ce loup était "apparemment en bonne santé".Roger Herman, photographe amateur de 80 ans, est tombé sur la bête alors qu'il suivait une harde de biches. "C'était une apparition extraordinaire ! J'en tremblais de tous mes membres !" a-t-il témoigné auprès de RTL Belgique Et de poursuivre: "À un moment j'ai cru que c'était encore une biche, mais c'était trop petit pour être une biche, un renard, mais c'était trop gros pour être un renard. Et puis la bête est sortie du fossé et puis...Oh un loup !"Je suis à la recherche d'émotions ou d'observations intéressantes. Et pour mes 80 ans, elle m'offre ce cadeau-là, c'est extraordinaire" a-t-il ajouter.Comme en Belgique, le loup n'avait pas été aperçu dans les Hauts-de-France depuis un siècle... jusqu'enoù l'un d'entre eux a été pris en photo dans la Somme , à Hamel (à 20 km d'Amiens).