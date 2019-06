PHOTOS. VIDEOS. Coupe du monde féminine : voici les images de la folie “Oranje” à Valenciennes !

Place d'armes

La fan-walk



Le Stade du Hainaut

Si vous n'aimez pas le orange, passez votre chemin ! Valenciennes a été submergée par une vague néralandaise ce samedi. Les supporters de l'équipe des Pays-Bas ont décidé de profiter à fond du match de Coupe du monde féminine face au Cameroun qui se déroule à seulement quelques heures de chez eux. Ils sont près de 15 000 à être venus faire la fête, dans une ambiance bon enfant."C'est très important d'être là pour soutenir nos joueuses. C'est la première fois que je viens les encourager et c'est fabuleux. Voire tous ces supporters,c'est magique. Les gens sont dingues et c'est génial", sourit Toos Van Stiphout, quinquagénaire de la région d'Eindhoven, à moins de trois heures de route, venue avec deux amies et deux enfants de l'une d'elles. "J'ai joué au foot toute ma vie et je continue encore en vétérans donc c'est superd'être là et de voir cet engouement incroyable pour notre équipe féminine", renchérit Annett Gibbels, qui porte une attelle au genou droit après s'être blessée en pratiquant son sport favori. "Même si j'ai mal, il était hors de question d'annuler ma venue!"Chants et danses Place d'armes ce matin, marche-fanwalk jusqu'au Stade du Hainaut puis transformation des tribunes rouges et blanches en "Oranje" (22 600 spectateurs, match à guichets fermés). Un enthousiasme impressionnant à revivre ci-dessous en images. Le match a débuté à 15h.Une fanfare a d'abord joué de multiples chansons populaires néerlandaises qui ont été reprises en coeur par des milliers de fans, qui se balançaient de droite à gauche, se tenant bras dessus bras dessous."On l'avait rêvé et c'est encore mieux que ce qu'on espérait, c'est magique. Les terrasses sont bondées, les commerces remplis, les habitants se mêlent à la fête donc c'est fantastique. Je suis un maire +XXLment+ heureux !" s'enthousiasme Laurent Degallaix, édile de la plus petite des neuf villes hôtes de la Coupe du monde qui n'a pas hésité à se déhancher à la fenêtre de l'Hôtel de ville,situé Place d'Armes.Peu après midi, les supporters se sont mis en marche vers le stade dans une procession longue de plusieurs centaines de mètres et avec à sa tête un bus à impériale orange qui crachait de la musique à plein volume. Sous un grand soleil, les fans ont ensuite investi les terrasses et les friteries aux abords de l'enceinte nordiste."L'ambiance est super conviviale, on ne s'attendait pas à autant de monde. Mais tant mieux !", glisse entre deux commandes Aurelia Marcos, de la +Brasserie duStade+.A quelques minutes du coup d'envoi, alors que les joueuses des deux équipes s'échauffaient, les gradins du Stade du Hainaut ont également pris une teinte orange et commencé à résonner des chants en faveur des championnes d'Europe en titre. "Évidemment j'espère qu'on va gagner, souligne Annett Gibbels. Mais quoi qu'il arrive, on gardera le sourire et on fera le fête après le match."