PHOTOS. Villeneuve d'Ascq : revivez les Montgolfiades du Héron

Les montgolfiades du Héron filmées avec un drone



Roubaix





Le musée La Piscine à Roubaix

© C.Rousseaux



La gare de Roubaix



Le Parc Barbieux à Roubaix



La villa Cavrois à Croix



La frontière à Rekkem-Halluin



Tourcoing

Ciel parfait, belle lumière et chaleur. Ce week-end, pluseurs milliers de personnes ont participé aux Montgolfiades du Héron à Villeneuve D'Ascq (organisé par la ville et par l’association des ballons libres du Nord.)Un vent de sud a poussé les 12 ballons venus du Nord mais aussi de Touraine vers des bijoux architecturaux de la metropole : Villeneuve d’Ascq avec le LAM, Roubaix avec le Musee de la Piscine, le parc Barbieux ou la gare, Croix avec La villa Cavrois et Tourcoing. Les voici filmés par la ville de Villeneuve d'Ascq et photographiés par notre journaliste Céline Rousseaux.