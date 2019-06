PHOTOS. Voici 40 plages des Hauts-de-France et de Belgique : laquelle est votre préférée ?

40 plages du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme et de Belgique

Vacances, week-end, soleil, chaleur... Et Nordistes et Picards se ruent vers les plages ( même s' il faut parfois savoir être patient... ). Dans les Hauts-de-France et sur la côte belge... Nous en avons recensé 40. Une liste non exhaustive évidemment :Votez pour celles que vous préférez en cliquant sur les petites flèches à gauche de chaque image.Si vous pensez qu'une ou des plages auraient mérité d'être dans cette liste. Ecrivez-nous un mail ( france3nordpasdecalais@gmail.com ) avec vos arguments, nous pouvons ajouter des plages dans ce "classement'.. Une plage où tout est fait pour accueillir les familles.. Une plage un peu sauvage, calme où peu de monde vient s'installer. Propice aux promenades en bord de mer.. Une plage principalement composée de galets, prisée des familles car loin de l’agitation des stations balnéaires voisines.. La plage préférée des familles avec sa digue et ses cabines colorées.. Cette plage immense est le lieu propice pour faire du char à voile. Pour les amoureux du vent.Belle plage sauvage entre cabanes et dunes.Une plage au charme un peu désuet.Un endroit réputé pour offrir de jolis balades entre dunes et mer.Une autre plage belge très fréquentée par les Français venus du Nord...Désormais connue pour son blockhaus recouvert de miroirs, cette plage est aussi un bel endroit resté relativement sauvage.Très fréquentée par les Nordistes, cette plage belge située à la frontière est toujours très animée.La plus prisée des habitants de la métropole lilloise. A une heure de Lille, la plage dunkerquoise incontournable.. Paysage de carte postale pour cette plage méconnue.Une des plages les plus agréables de la Côte belge. Petite ville balnéaire sympathique et préservée.Le front de mer est un peu gâché par les immeubles mais la plage est longue (8km) et permet de belles balades dans les dunes.Un des stations balnéaires incontournables de la région. Villas victoriennes et décor de falaise.. Une plage très fréquentée par les Belges et qui mériterait d'être plus réputée.. Une plage atypique avec des rochers et un sable un peu plus épais qu'ailleurs.. Il faut aussi des plages moins connues dans cette liste. Voici la plage de la crevasse à Equihen dans le Pas-de-Calais. Calme et dépaysante.Longue et large plage. Cabanes colorées.Bray Dunes est peut-être la plage la plus connue du littoral du Nord Pas-de-Calais.Maison de pêcheurs, villas, fort... Ici, plus encore que la plage, c'est le patrimoine qui donne à cet endroit son caractère unique.La plage du Touquet est à la 7ème place du classement des plus belles plages de France publié par le site de voyages Trip Advisor.. Dunes, falaises, une longue plage restée sauvage. Idéale pour de longues balades.La vue est belle. La plage de Wissant est située au pied du Cap Blanc Nez. Prisée des amoureux du vent.Une plage de galets avec une belle rangée de cabines colorées.Une station très fréquentée de la côte belge. Avec une jetée à l'anglaise.Une plage typique de la côte flamande.. Une plage très populaire et historique proche du Touquet.Entre Coxyde et La Panne, une petite plage familiale.Une plage familiale et colorée, typique des plages du Dunkerquois.La plage de la Huchette sauvage et méconnue.Une plage longue et belle au coeur d'une station familiale et traditionnelle.La plage du Châtelet entre le Cap Gris Nez, Wissant et le Cap Blanc Nez est belle et sauvage.Une plage dans le cadre majestueux du Cap Blanc Nez.Une plage de sable fin de 1,5 km simple et populaire.. Plage chic de la côte flamande. Dans l'intérieur, superbe balade dans le Zwin.. Une plage entourée de dunes, sauvage et familiale.Une longue plage calme.La plus touristique des stations balnéaires picardes.