Un piano sur le plan d'eau du château de Ricquebourg

Des pianos là où l'on n'a pas l'habitude d'en voir

Varzy : un piano flottant pour un concert enchanteur



Faire vivre les lieux

Bientôt dans l'Aisne

Infos pratiques Le pianO du lac, les 20 et 21 juillet 2019 : 16h30 : Visite commentée du château de Ricquebourg (1h15)

18h : Goûter et dégustation de whisky local

19h Le PianO du lac (1h15)

20h15 : Le public est invité à enfourcher le tabouret du musicien pour expérimenter le piano sur l'eau Tarifs : Visite : 3 € (2 € réduit / gratuit pour les moins de 12 ans)

Concert : Billeterie volontaire (Prix conseillé : 10 €)

"Un spectacle féerique où le piano, posé sur l'eau comme un nénuphar, transporte le public dans un monde différent." C'est ainsi que Jean-François Marquis, organisateur de l'événement, évoque le spectacle qui sera proposé samedi et dimanche sur le domaine de Ricquebourg.Le concept, plutôt original, est simple : un piano aménagé pour flotter sur l'eau, deux artistes - l'une derrière l'instrument et l'autre au chant - et un lieu calme et apaisant pour que la magie opère. Le répertoire, composé de musique classique et de chanson française, ne viendra pas troubler la tranquillité des lieux.À l'origine de cette idée, il y a un créateur multi-instrumentiste un peu excentrique, Voel Martin, directeur artistique de la compagnie La Volière . "Il a toujours transformé des pianos, explique Baptiste Bourrel, chargé de production et de diffusion de la compagnie. Parfois on en accroche dans les arbres, on a aussi un piano-cocktail inspiré de L'écume des jours de Boris Vian. L'idée, c'est de mettre des pianos là où l'on n'a pas l'habitude d'en voir pour jouer de la musique là où l'on n'a pas l'habitude d'en entendre."Sur le plan d'eau de Ricquebourg, par exemple. "J'ai découvert ce spectacle il y a deux ans dans la région des châteaux de la Loire, se souvient Jean-François Marquis, également président de l'association des amis du domaine , et j'ai tout de suite pensé à les faire venir chez nous." Le spectacle, passé par la Bourgogne le 9 juillet dernier, avait déjà fait l'objet d'un reportage.L'enjeu de ce week-end est double. "Il s'agit en premier lieu de dynamiser et faire vivre les lieux, explique l'organisateur. Mais c'est également l'occasion pour nous de collecter des fonds pour la rénovation du château." Abîmé à la fin de la seconde guerre mondiale, il a été reconstruit avec des matériaux inadéquats et necéssite un assainissement.C'est pourquoi le domaine a bénéficié en 2018 d'une subvention de la mission du patrimoine menée par Stéphane Berne. "On a aussi le soutien de la communauté de commune, des habitants et du département, poursuit Jean-François Marquis. Nous venons de finir un chantier jeune avec une dizaine de participants et aujourd'hui, un camp de scout installé dans le coin nous donne un coup de main."Ces deux soirées, où le public est attendu en nombre, seront donc précédées d'une visite du château à 16h30, dont les bénéfices serviront à la rénovation des lieux. Sur place, une billeterie volontaire sera mise en place : "nous souhaitons que la porte reste ouverte à ceux qui ont moins de moyens", assure Baptiste Bourrel.La compagnie La Volière restera, elle, un petit moment dans le nord. Les deux artistes se produiront les 23 et 24 juillet à Fère-en-Tardenois et les 25 et 26 sur l'étang de Laon, dans l'Aisne, avant de rejoindre les 27 et 28 Rieulay dans le Nord.