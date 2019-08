Pic de pollution en Hauts-de-France : la vitesse limitée à 110 sur l'autoroute, la circulation différenciée à Lille

Une vitesse réduite et les brûlages interdits

La circulation différenciée dans la métropole lilloise

Des particules fines qui stagnent

La qualité de l'air estimée par Atmo en ce samedi 24 août. / © ATMO

La qualité de l'air estimée par Atmo en ce dimanche 25 août. / © ATMO

La qualité de l'air estimée par Atmo pour ce lundi 26 août. / © ATMO

Attention si vous prenez la voiture ce dimanche et le lundi 26 août ! La préfecture des Hauts-de-France impose aux automobilistes de réduire leur vitesse ou de ne pas prendre leur volant en fonction des vignette Crit'air de leurs véhicules.La raison ? Le Nord, l'Oise et le Pas-de-Calais sont touchés par un pic persistant de pollution à l'ozone depuis ce 25 août. La décision préfectorale pourrait se reconduire si cet épisode persiste dans le temps. L'Aisne et la Somme ne sont pas concernés par le phénomène.Par un arrêté, valable du dimanche 25 août à 19 heures au lundi 26 août à 22 heures, la préfecture des Hauts-de France a abaissé la limite de vitesse à 110 km/h sur les autoroutes des trois départements concernés, 90 km/h sur les routes habituellement bornées à 110. Sur ces mêmes axes, les poids-lours de plus de 3,5 tonnes ne pourront pas excéder une vitesse de 80 km/h.Dans le secteur agricole ou des espaces verts, il est interdit de procéder à des brûlages pendant cette période.La préfecture du Nord a également annoncé que la circulation différenciée sera mise en place lundi dans la métropole lilloise. Les véhicules les plus polluants auront l'interdiction de circuler dans 12 communes de la métropole lilloise dont Lille, Lambersart et Marcq-en-Baroeul.Seuls les véhicules équipés d'une vignette Crit'air 0, 1, 2 et 3 ou bénéficiant d'une dérogation seront autorisés à circuler lundi, de 6h à minuit. Les véhicules utilisés à des fins de covoiturage peuvent en revanche circuler quelle que soit leur vignette. Ces mesures pourront être reconduites mardi "si la situation ne s'améliore pas".Cet épisode de pollution s'explique par une augmentation de l'ozone, due aux fortes chaleurs et à un vent très faible, comme le précise le communiqué d'Atmo . Le manque de vent empêche les particules fines de se disperser. Sur le site de l'observatoire , on peut comparer et observer l'évolution de la qualité de l'air entre hier, aujourd'hui et demain :