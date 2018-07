Pic de pollution : réduction de vitesse obligatoire dans le Nord, le Pas-de-Calais et la Somme

© Atmo Hauts-de-France

Limitations de vitesse

⚠️ Pour limiter la pollution à l’ozone dans les Hauts-de-France aujourd’hui et demain, notre réseau de bus sera gratuit mardi 3 juilllet.

Pour en savoir ➕ sur l’épisode de pollution relevé par Atmo : https://t.co/gyOJhaFpVE. pic.twitter.com/4nSyuseF6X — Com. Urbaine Arras (@GrandArras) 2 juillet 2018

La période depersiste dans les trois départements duselon l'organisme de surveillance de l'airHauts-de-France. "Aujourd’hui, lespourraient, fixé à 180 µg/m³ sur ces trois départements", confirme la Préfecture.De fait,pour limiter les sources polluantes. La vitesse maximale autorisée sur routes et autoroutes est ainside manière obligatoire. Sur les autoroutes à, la vitesse maximale autorisée sera ainsi de 110 km/h. Sur les routes nationales et départementales normalement limitées à, il faudra rouler à 90 km/h maximum.Ladans les espaces verts et les jardins publics, de même que lepour les professionnels du secteur. Certaines restrictions seront également appliquées aux entreprises, les bus du réseau Artispour inciter les automobilistes à laisser leur véhicule au profit desmoins polluants.A Lille,n'a pas prévu de dispositif particulier.