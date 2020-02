Les Picardes Malonga et Cysique sélectionnées en équipe de France pour les championnats d'Europe de judo

Après les belles performances des Picardes lors du Paris Judo Grand Slam, Madeleine Malonga et Cysique Sarah-Léonie auront peu de temps pour se reposer.Les deux athlètes ont réussi à se sélectionner en équipe de France pour les championnats d'Europe de judo qui se dérouleront à Prague, en Autriche, du 1er au 3 mai 2020.À 26 ans, Madeleine Malonga , originaire de Chambly, dans l'Oise, détient le titre de Championne du monde des -78kg. Elle s'est imposée à Bercy, aux dépens de sa compatriote et rivale (dans la course à la qualification olympique), Fanny-Estelle Posvite en finale (3 contre 2).Si Sarah-Léonie Cysique, (-57kg), a échoué au pied du podium à Paris en se classant cinquième, l'Axonaise a gagné sa place dans l'équipe nationale et pourra prendre sa revanche à Prague.