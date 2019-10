Picardie, Artois, Flandre et Île-de-France : les Hauts-de-France sous l'Ancien régime

Vous avez séché les cours de géographie historique? @GallicaBnF vient à votre secours : la "France par provinces et pays, concordance de leurs limites avec les limites des départements actuels", carte de 1948, est disponible en ligne https://t.co/nDz2YuDD0V pic.twitter.com/qCLTd5bV5P — Gallica BnF (@GallicaBnF) October 4, 2019

La carte intitulée « France par provinces et pays, concordance de leurs limites avec les limites des départements actuels » et publiée en 1948 sent bon la salle de classe de la IVe République, les pupitres en bois, les portemines et les blouses grises.Son auteur, Joseph Forest met en concordance les provinces de l'Ancien Régime avec les départements nés de la Révolution française. Les régions n'existent pas encore.La carte nous propose une Picardie historique en forme de croissant allant de Gravelines au nord à la Thiérache à l'est, mais amputée de l'Oise et du sud de l'Aisne. Ces deux zones géographiques appartenant, selon la carte de M. Forest, à l'Île-de-France.Enfin, la Flandre recouvre le département du Nord, l'Artois la grande majorité du Pas-de-Calais. Gallica est la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France et de ses partenaires. Elle permet depuis 1997 de découvrir gratuitement plus de 5 millions de documents (des livres au format Epub, des journaux, des revues, des images, des enregistrements sonores, des cartes, des manuscrits et des vidéos).