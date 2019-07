Picardie : soir de fête pour les Algériens, victorieux de la Coupe d'Afrique des nations

One, two, three, viva l'Algérie

Les Algériens célèbrent la victoire des Fennecs à Beauvais

Cela n'aura échappé à personne : la sélection nationale algérienne s'est imposée en Egypte, vendredi soir, face au Sénégal en finale de la Coupe d'Afrique des nations. Les Fennecs décrochent ainsi le fameux trophée pour la seconde fois de leur histoire, près de trente ans avant la précédente.Après un match fermé et un unique but marqué par l'Algérie à la 2ème minute, les supporters des Fennecs ont laissé éclater leur joie lorsqu'a retenti le coup de sifflet final. Au son des "One, two, three, viva l'Algérie", ils ont défilé dans les rues des grandes villes picardes. Une liesse qui rappelle, dans une moindre mesure, celle de la victoire des Bleus en Coupe du monde, un an plus tôt.À Beauvais, où l'une de nos équipes était en reportage, l'ambiance était au rendez-vous : concert de klaxon et drapeaux algériens, l'après-match était festif. "On est contents et on est fiers, sourit un supporter, l'émotion dans la voix. Tous les amis sont là, franchement c'est la fête."Même liesse à Amiens, où des milliers de personnes sont sorties pour exprimer leur joie. Feux d'artifices, sifflets et autres klaxons ont fait monter l'ambiance de quelques degrés. La foule s'est rassemblée devant la gare d'Amiens ainsi que sur la place de la mairie où des supporters ont arboré un drapeau de plusieurs dizaine de mètres de long.