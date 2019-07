Picardie : une trentaine de feux de récolte recensés

Les #SapeursPompiers de la @Somme_fr ont déjà reçu + de 500 appels depuis 7h (320 appels en 24h habituellement)

Ceux ci sont mobilisés sur tout le département pour de nombreux feux de #Champs

Réservez vos appels ☎️18 pour les urgences 🚨

Ne vous mettez pas en danger dans le champ pic.twitter.com/VogEIrvsy9 — Antoine Lasalle (@LasalleAntoine) July 23, 2019

Ce mardi 23 juillet à 18h, les sapeurs-pompiers de la Picardie se battaient encore contre une quinzaine de feux de récolte sur l'ensemble du territoire. Alors que les trois départements ont été surclassés en vigilance canicule orange et en pleine période de moissons, les incendies se sont multipliés toute la journée. Les pompiers étant massivement mobilisés pour stopper les flammes, il est difficile de faire un bilan chiffré définitif mais au moins une trentaine de feux ont été recensés en Picardie.C'est dans l'Oise que le bilan est le plus important. À 18h, sept incendies étaient encore en cours et les pompiers n'avaient pas encore eu le temps de recenser le nombre total de feux intervenus dans la journée. Plusieurs dizaines d'hectares ont été ravagés par les flammes et sur la commune de Saint-Crépin-Ibouwiller où plus de 100 hectares étaient d'ores et déjà partis en fumée, les pompiers se battaient encore pour limiter la propagation du feu à l'autoroute A16 ainsi qu'aux fermes environnantes. Un agriculteur d'une soixantaine d'année a également perdu la vie près de la commune de Blicourt. Son corps a été retrouvé partiellement brûlé après qu'un incendie s'étendant sur une trentaine d'hectares a été maîtrisé.Dans la Somme, une douzaine de feux de récolte ont éclaté aujourd'hui un peu partout : aux alentours de Péronne, d'Albert, d'Amiens ou de Flixecourt entre autres. À la ferme des mille vaches, un hangar situé au fond de l'exploitation a pris feu vers 15h30. L'incendie d'origine purement accidentel a finalement été maîtrisé mais le stock de l'année passée, soit environ 200 tonnes de pailles, est parti en fumée.Dans le département de l'Aisne enfin, les sapeurs pompiers ont fait état de onze feux de récolte, dans lesquels une centaine d'hectares sont partis en fumée. À 18h, neuf avaient été maîtrisés et deux étaient encore en cours, dont un au niveau de Courmelles, à côté de l'aérodrome de Soissons.