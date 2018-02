En 2019, la chasse aux oies cendrées pourrait être prolongée d'un mois

Prolongée sur dérogation

Un pas de plus vers les chasseurs

Et pendant ce temps là, 84% des Français se déclarent opposés à la chasse à courre.https://t.co/ucJQb51f4f — Parti animaliste (@PartiAnimaliste) 16 février 2018

Jeudi, @EmmanuelMacron (conseillé par Thierry Coste lobbyiste de la chasse et des armes à feu) reçoit @WillySchraen en guerre contre les défenseurs des animaux et pour le droit de flinguer à tout-va... @N_Hulot sortira-t-il enfin de sa torpeur coupable ? https://t.co/DBVQjPNeTx — FONDATION B. BARDOT (@FBB_PORTEPAROLE) 14 février 2018

Dans un communiqué, Willy Schraen parle d'un "échange extrêmement cordial et constructif" avec le Président de la République. Ce jeudi à l'Élysée, il semble avoir obtenu ce qu'il souhaitait, et notamment la prolongation de la saison de la chasse aux oies cendrées.Jusqu'ici, cette chasse est interdite à partir du 31 janvier à minuit. Mais Emmanuel Macron a promis au président de la Fédération Nationale des Chasseurs de la rendre possible, sur dérogation, jusqu'à la fin du mois de février. Et ce, dés 2019.C'est ce que demandaient les chasseurs depuis longtemps, mais ça pourrait ne pas plaire au ministre de la Transition écologique Nicolas Hulot, qui prévoyait de demander aux chasseurs des contreparties pour leur accorder cette mesure.Emmanuel Macron a également échangé avec Willy Schraen sur les réformes à venir dans le monde de la chasse comme celle du permis à 200 euros ou l'implication de la chasse "au coeur des politiques biodiversité et ruralité" du gouvernement. La Fédération estime donc que "Macron réaffirme son soutien aux chasseurs". Un avis partagé par les militants anti-chasse, qui réagissent sur les réseaux sociaux.