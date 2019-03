6 idées de sorties pour ce week end des 16 et 17 mars en Picardie

Envie de replonger dans les Années folles ? Le Printemps de l’Art déco est fait pour vous. Et particulièrement à Saint Quentin, première ville Art Déco de France ! Ce Printemps est l’occasion de découvrir cette architecture par le biais de promenades, d’exposition, ou de rendez vous gourmands.

Art déco St Quentin 2018

Envie de voir des films en format court et de faire son cinéma ? La Fête du Court métrage est pour vous (jusqu’au 19 mars), et particulièrement ce week end dans la Somme et l’Aisne.

BA fête du court métrage 2019

Envie qu’on vous raconte des histoires ? Profitez de l’ouverture du 10e festival Racont’Arts à Crépy en Valois.

Envie de nature animalière ? C’est ce week end, l’ouverture du 29e festival international du film animalier d’Albert

Envie de sport et de spectaculaire ? Margny les Compiègne accueille ce week end la coupe nationale de Twirling bâton

twirling F3 Nvelle Aquitaine

Enfin, envie de faire cogiter vos méninges tout en participant à une bonne action...

dictée Rotary illettrisme 2018

Samedi à 14 heures, rendez vous devant l’hôtel de ville pour partir à la découverte des incontournables de l’Art Déco en centre ville. C’est gratuit, mais il faut obligatoirement réservé.Samedi un goûter à 16 heures, ou dimanche, un petit déjeuner à 10 heures au Buffet de la gare. Et pour les nourritures intellectuelles, un guide conférencier vous accompagne. Là aussi, c’est gratuit, mais il faut obligatoirement réservé.Enfin à l’espace St Jacques, l’exposition Aviation, la belle envolée. En version libre ou guidée (samedi à 10h30, réservation obligatoire), mais dans tous les cas gratuit.En 2018 déjà, Saint Quentin fêtait l'Art DécoEt si vous n’avez pas eu assez de temps ce week end, pas de souci, le Printemps de l'Art Déco n’est pas fini!A Amiens, ce week end, la Maison de la Culture (entrée libre et gratuite) vous propose des projections au cinéma Orson Welles, mais aussi des ateliers participatifs (tournage, montage, maquillage, effets spéciaux…); une master class avec Julie Gayet et une rencontre avec Michel Ocelot (le papa de Kirikou). Le ciné St Leu propose d'ailleurs un focus sur ses courts métrages d'animation.Tous les détails sur le site de la Maison de la Culture Pour les horaires des séances au ciné St Leu, c'est par ici A Laon, en association avec Ciné jeune (entrée libre et gratuite), samedi, vous pourrez assister à des projections mais aussi des ateliers à la salle Gothique (en dessous de l’Office de Tourisme) à partir de 11h. Ou si vous préférez, un ciné goûter est organisé à 16h30 au Red Hot CaféD'autres précisions sur le site de Ciné jeune Des contes, des marionnettes, du théâtre d’ombres pour les petits et les grands et dans plusieurs langues, dont la langue des signes.Entrée libre, dans différents lieux de la ville. Attention pour certains spectacles, il faut s’inscrire.Ce festival est une compétition internationale de films animaliers (32 en lice cette année), mais c’est aussi des expositions de photographies, de sculptures et de peintures animalières.Rendez vous au théâtre du Jeu de Paume pour les expositions (entrée libre et gratuite ) et en soirée, pour les projections (entrée payante : de 3 à 5 euros (10 pour la soirée d'ouverture).Programme détaillé sur le 29e festival animalier Discipline à part entière qui allie l’habileté à manier le bâton et la coordination avec des mouvements de gymnastique et de danse, le Twirling bâton a été reconnu officiellement comme un sport en 1985. 300 concurrents sont attendus pour cette compétition organisée par le club de Twirling de Rémy.Au gymnase Marcel Guérin // 2,5 euros l’entrée.Le twirling bâton, c’est quoi ?C’est l’idée de la dictée du Rotary contre l’illettrisme. Pas de compétition, pas de notes, pas de rayures rouges sur votre écrit, l’esprit est ludique et convivial. La musicienne Sandra Moubarak et de l’humoriste Eric Chitcatt seront présents.Alors, à vos crayons ! Rendez vous à l’ESIEE (14 quai de la Somme à Amiens) à 14h30Renseignements : 06.68.92.03.33 ou amiens.rotarys@gmail.com Exemple avec l'édition 2018