Avons-nous trop d'élus en France ?

, député Les Républicains de l’Aisne, son premier mandat national ; René Dosière, ancien député apparenté PS de l’Aisne, connu pour ses analyses des comptes publics.

La plateforme en ligne du Grand Débat a dépassé le cap du. On imagine que beaucoup concernent la fiscalité et le pouvoir d’achat. Mais depuis le mouvement des gilets jaunes, les questions démocratiques sont elles aussi au coeur des discussions, avec en toile de fond :Ceci, malgré tous les partis politiques, les élections régulières et la pléthore de représentants :, aujourd’hui en France.Mais justement... Est-ce trop ?C'est la question que nous nous poserons ce 24 février dans Dimanche en politique Pendant sa campagne présidentielle, Emmanuel Macron promettait de: la réforme pourrait être votée cette année. Des élus moins nombreux? Leur travail sera-il mieux compris des Français, plus lisible ?fera-t-on ? Devrait-on au contraire renforcer leur rôle, et plutôt réduire leurs "privilèges" ?Dans sa Lettre aux Français lançant le Grand Débat, le président a aussi rouvert le dossier du "mille-feuilles".Les petites communes, les intercommunalités, les départements ? Où devrait-on “élaguer” ?Pour en débattre,recevra trois invités sur le plateau :Nous entendrons également, responsable du Rassemblement National dans la Somme et, député de la Somme, membre du groupe La France Insoumise.Dimanche en politque - Trop d'élus ? Suivez le débat