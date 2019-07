Bac 2019 : 75% des candidats admis avant les rattrapages dans l'académie d'Amiens

Résultats par filière

76,7% dans la filière générale (8140 admis), soit une baisse de 1,8 point par rapport à 2018.

73,1% dans la filière technologique (3389 admis), soit une baisse de 0,6 point.

73,5% dans la filière professionnelle (4485 admis), soit une baisse de 1,2 point

. C'est le taux de réussite global au baccalauréat dans l' académie d'Amiens . Sur les 21 343 candidats qui se sont présentés à la session 2019 de l'examen (toutes filières confondues),à l'issue du 1er groupe d'épreuves.Si beaucoup ont affiché un grand sourire devant la liste des admis placardée sur les murs de leur école hier, ce résultat est cependant décevant.Parmi les filières générale, technologique et professionnelle, le taux de réussite était de :Seule la sérieest en hausse (+2,3) cette année avec 81,3% de réussite. C'est également la seule série à dépasser le seuil des 80%. Les séries(74,6%) et(76,6%) sont elles respectivement en baisse de 3,2 points et 2,3 points. Au total, ils étaient 10 607 candidats.Là, les résultats sont partagés. Avec d'un côté, les filières(-2,5 pts avec 77,8%) ,(-0,3 pt avec 78,4%) et(-0,4 pt avec 66,9%) qui sont en baisse.Et de l'autre, les séries(+0,4 avec 90,0%),(+4,1 avec 79,8%) et surtout(+11,2 avec une réussite de 94,1%) qui sont en hausse.

Les résultats des séries Services (72,7%) et Production (74,8%) sont respectivement moins bons de 1,5 point et 0,5 point par rapport à 2018.



Résultat par département

-0,4 point dans la Somme

-1,4 point dans l'Oise

-2,2 points dans l'Aisne



Les 5329 candidats restants

Des trois départements de Picardie, c'est laqui s'en sort le mieux en affichant un taux de réussite de 76,0% avec 4770 admis toutes filières confondues. Vient ensuite l'avec un taux de réussite de 75,3% pour 6980 admis et enfin l'avec 73,5% pour 4264 admis.Comparé à 2018, c'est partout moins bien avec :Parmi les 5329 candidats restants :​​​​​​, et 3227 vont devoir passer les oraux de rattrapages (15,1% des candidats).Les. Les résultats des épreuves anticipées du baccalauréat seront publiés le mercredi 10 juillet à partir de 17h.