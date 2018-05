Boxe : l'adversaire de Karim Achour ne fait pas le poids

Tout ça à cause de deux livres... Le combat entre Karim Achour, invaincu depuis cinq ans, et David Lemieux (38 victoires ; 4 défaites) aura finalement lieu mais les conséquences du résultat seront différentes...Alors que le sociétaire du Boxing Club Olympique Pont-Sainte-Maxence a passé l'épreuve de la pesée sans problème où la limite maximale en affichant un poids 159 livres sur la balance, son adversaire canadien a lui affiché un poids de 162 livres, soit 2 livres de trop (environ 900 grammes) que la limite des 160 livres (72,575 kg) imposées.Le boxeur de Laval, au Québec, avait jusqu'à 14h30 aujourd'hui pour perdre ce surplus, en vain. Selon nos confrères canadiens de TVA Sports, "moins d'une heure après la montée de son poulain sur la balance, le promoteur et président d'Eye of the Tiger Management, Camille Estephan, a déclaré qu'il [David Lemieux] ne se battrait plus chez les 160 livres, par souci pour sa santé".



Conséquences : le Picard va bel et bien remettre en jeu ses ceintures WBC-Francophone et WBC-International chez les poids moyens demain soir au Centre Vidéotron de Québec et pourrait donc les perdre en cas de défaite. Cependant, en raison de son surplus de poids, David Lemieux ne les lui prendrait pas pour autant. Si ce scénario se réalise, les ceintures seront déclarées vacantes.