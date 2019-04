Evelyne Becker , candidate aux élections européennes (Somme) La France Insoumise ;

Le 10 avril dernier, au terme d’unet d’une nuit d’âpres négociations dont seul Bruxelles a le secret, les Vingt-Sept ont accordé à Theresa May uncette fois, au 31 octobre prochain.Énième rebondissement d’une séparation qui n’en finit plus d’être repoussée avec, d’un côté, des britanniques engoncés dans une, et de l’autre, une Europe qui rejette toute idée d’un Brexit dur ! Et du coup... Ça dure !Mais quelle que soit l’issue et la tournure que prendra ce divorce, comment l’Europe va-t-elle? Va-t-elle en sortir renforcée, grandie ? Ou bien, à y regarder de plus près, le Brexit ne porterait-il pas en lui les germes d’une? Ce divorce et ses soubresauts apporte-t-il de l’eau au moulin des partisans d’un "Frexit" ?Pour en débattrerecevra trois invités :Dimanche en politique - Brexit : le début de la fin de l’Europe ? À voir dimanche 21 avril à 11h25 sur France 3 Hauts-de-France antenne Picardie !