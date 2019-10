Canal Seine-Nord: Philippe assure que “l'État sera au rendez-vous de ses engagements”

Un projet soutenu depuis des années par les élus locaux

Son coût total est évalué à 5 milliards d'euros

Ce jeudi 24 octobre, le Premier nimistre Edouard Philippe était sur le chantier du Canal Seine-Nord à Aubencheul-au-Bac dans le Nord. Il s'est exprimé sur la réalisation de ce projet, un canal long de 107 kilomètres entre Compiègne et Aubencheul-au-Bac (Nord). Il a promis que l'Etat serait "au rendez-vous des engaments qui ont été pris". Cette autoroute fluviale va voir le jour au plus tard en 2028 si tout va bien.Depuis début octobre le gouvernement a confirmé aux élus de la région Hauts-de-France que l'Etat allait s'engager à hauteur de 1,1 milliard d'euros dans ce projet, L'aide de l'Union Européenne représente le double. Les élus de la région ont longtemps milité pour la réalisation du Canal Seine-Nord. Lancé à l'initiative de sénateurs du Nord et de la Somme, un collectif de sénateurs et de sénatrices a été créé en 2017 afin de peser dans les débats sur la réalisation de ce serpent de mer."C'est un projet dont on a beaucoup parlé depuis très longtemps, probablement depuis trop longtemps, et qui est en train de passer une à une les étapes qui vont permettre de concrétiser (sa) réalisation", a souligné le chef du gouvernement, ce jeudi. La région des Hauts-de-France doit quand à elle mettre dans le panier 316 millions d'euros.A lire aussi tous les articles sur le Canal Seine Nord en cliquant ICI Le canal, long de 107 kilomètres entre Compiègne (Oise) et Aubencheul-au-Bac (Nord), doit faciliter le transport de marchandises entre les pays du Benelux et la région parisienne, et décharger l'autoroute A1 de 500.000 camions par an.Les travaux préparatoires doivent commencer dès 2020, avant un lancement du chantier deux ans plus tard. pour une livraison prévue en 2028. Avant d'entrer dans le gouvermenent, alors qu'il était maire du Havre, Edouard Philippe était sceptique sur ce projet, qui entre en concurrence avec le port normand, en favorisant pour ses détracteurs les ports néerlandais. Le Canal Seine-Nord devrait créer "20.000 à 30.000 emplois"."Derrière cette construction d'infrastructure, il y a un projet économique: c'est ce que portent tous ceux qui sont dans la promotion de ce projet, bien pensé, j'ai bon espoir qu'il permette de créer de la richesse et de la compétitivité", a souligné le Premier ministre.