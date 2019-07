Canicule : trafic interrompu entre Paris et Amiens

🔴 18h05



Les TER circulent à présent entre Paris et Breteuil dans les deux sens.



Notez cependant qu'il n'y aura aucun trafic entre Amiens et Breteuil. Nous invitons nos voyageurs à prendre des dispositions en conséquence. https://t.co/MXz3PJkEzP — TER Hauts-De-France (@TERHDF) July 25, 2019

🚦 FlashinfoTERHDF 17h



🔴Le trafic est toujours interrompu sur l’axe Paris-Amiens ainsi que sur l’axe Douai-Cambrai.



Des incendies étendus aux abords des voies sont en cause.



Je reste à votre disposition sur le fil. https://t.co/y15x2It3uw — TER Hauts-De-France (@TERHDF) July 25, 2019

Le trafic est interrompu entre Paris et Amiens en raison d'incendies aux abords des voies, signale la SNCF. La région des Hauts-de-France a été placée en vigilance rouge (canicule) ce jeudi 25 juillet. Dans un communiqué, la SNCF demande aux usagers dont les régions sont touchées par les fortes chaleurs de reporter leur voyage. Sur Twitter le flasinfo TERHDF renseigne les voyageurs sur l'état de la circulation.Pour tous les TGV et Intercités circulant dans la période du mardi 23 au jeudi 25 juillet inclus, l'échange et le remboursement des billets sont GRATUITS ET SANS FRAIS, et ce jusqu’au lundi 29 juillet inclus. La SNCF recommande à ses clients qui doivent absolument se déplacer de se munir d'une ou plusieurs bouteilles d'eau pour leur voyage et les invite à être attentifs à leurs voisins en gares et dans les trains.