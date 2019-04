Chasse aux frelons asiatiques en Picardie : quels sont les dispositifs mis en place ?

Les abeilles constituent sa principale source de nourriture

Les piqûres de frelon asiatique

Dans l'Oise le SDIS forme ses pompiers

Dans le département de la Somme

Dans le département de l'Aisne

La présence du frelon asiatique s'avère être une menace tant pour l'apiculture que pour l'équilibre de l'écosystème. Ce prédateur des abeilles peut aussi être agressif envers l'homme. Des mesures ont mises en place dans les trois départements de Picardie en cas de découverte d'un nid de frelons asiatiques.Les abeilles butineuses constituent 80 % du régime alimentaire d'un frelon asiatique en ville et 45 % dans les campagnes.Il suffit de cinq frelons asiatiques pour menacer une ruche d'extinction. Généralement il se poste à la sortie des ruches.La piqûre d'un frelon asiatique équivaut à 4 piqûre d'un frelon. Il faut donc rester vigilant, surtout pour les personnes sensibles. Si vous découvrez un nid de frelons asiatiques, surtout n'essayer pas de le détruire, il faut alerter les pompiers, les autorités se sont organisées en Picardie pour intervenir. En ce début avril, les reines pondent et créent les futures colonies. Dans quelques semaines, les nids dits « primaires » seront amenés à grossir, encore et encore. Et ce n’est qu’à la fin de l’été, quand les feuilles tomberont, que l’on découvrira l’étendue de leur invasion.Les frelons asiatiques vont commencer à sortir d'hibernation, les sapeurs-pompiers de l'Oise enchaînent des formations depuis plusieurs semaines pour affronter le Vespa velutina, dans les centres de Beauvais, Creil et Compiègne. Dans le département, en 2018, les pompiers ont effectué 200 sorties pour présence de nid de frelons asiatiques. Une Beauvaisienne et des enfants ont été victimes d'une attaque de frelons asiatiques.Lors de cette formation, les sapeurs-pompiers ont des tenues ultra-renforcées, composées de tissus dits"3D", le dard ne perce pas la combinaison. Le pompiers est muni d'une perche téléscopique et d'un fusil à billes insecticides. Innovation du SDIS 60, la perche a été modifiée pour les interventions, elle peut atteindre les 9 mètres de hauteur. Et ils sont passés de 3 bars de pression, à 8 bars.Les interventions d’urgence effectuées par le SDIS sont et restent gratuites. Pour les interventions qui ne présentent pas de caractère de danger ou d’urgence, effectuées sur des terrains privés, les personnes sont orientées vers les sociétés privées, pour ne pas «surmobiliser» les moyens sapeurs-pompiers. » Depuis plusieurs semaines, en marge des formations, le vétérinaire Nicolas Dirn sillonne le territoire oisien, à la rencontre des maires et élus pour répondre à leurs questions sur le frelon asiatique.En 2019, le Sdis a créé des équipes de niveau 1 (reconnaissance), de niveau 2 (interventions avec perche) et niveau 3 (interventions nécessitant l'utilisation des fusilball) au sein de ses centres de secours.En raison de l'augmentation significative du nombre d'interventions des pompiers, pour nids de frelons dans la Somme en 2017, un plan d'action a été mis en place dans le département.Des affiches sont largement diffusées dans les écoles, les offices de tourisme, dans les commerces etc.Il convient d'appeler le service interministériel de défense et de protection civile de la préfecture au numéro suivant : 03.22.97.80.80(7jours/7, 24heures/24), tout signalement peut aussi être fait à l'adresse mail suivante : pref-defne-protection-civile@somme.gouv.fr . En cas d'urgence, il faut appeler les pompiers et composer le 18.Après confirmation qu'il s'agit de frelons asiatiques, les opérations de destruction du nid sont organisées, en lien avec le maire de la coimmune concernée, et prises en charge par les sapeurs-pompiers de la Somme(prise en charge financière assurée par le SDIS 80 sur le domaine public et privé).Un plan d’action, auquel les apiculteurs et les sapeurs-pompiers sont associés, est mis en place pour endiguer la croissance de cette espèce invasive, en procédant à l’identification et à la destruction des nids.Toute personne suspectant la présence d’un nid de frelon asiatique est invitée à contacter elle-même un apiculteur « référent frelon asiatique » dont la liste (45 référents environ dans l’Aisne) est disponible sur le site internet : http://www.abeille-aisne.fr/index.php/contacts/recolte-d-essaim/carte-ch... L’apiculteur Réalisera la diagnose (déterminer qu’il s’agit ou non du frelon asiatique) de l’hyménoptère, éventuellement Pourra localiser le nid et confirmer si celui-ci est actif ; Alertera le SDIS en composant le 18, si nécessaire. L'intervention ne sera pas facturée.