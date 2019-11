Les châteaux à vendre sur Internet en Picardie

Des biens d'exception qui ont traversé les siècles

châteaux à vendre

Un reportage de Camille Di Crescenzo, Dominique Malige, Aurélien Barège Ibticem Azlef, Léo Segala. Intervenants : Christian Du Perray, propriétaire du château de Montigny-sur-l'Hallue Xavier de Simencourt agent immobilier Jean-Pierre Petit propriétaire du château de Tully

La Picardie est une terre de châteaux. Un patrimoine riche qui se compose de momuments connus de tous ou de demeures de prestiges qui sont à vendre sur Internet. Des petits châteaux situés en zone rurale mais aussi dans certaines villes de la région. C'est le cas à Compiègne, Senlis, Laon ou Crépy-en-Valois.Des agences se sont spécialisées dans la vente de ces biens d'exceptions, le groupe Mercure ou l'agent immobiler parisien Patrice Besse. Dans leurs annonces, on trouve des châteaux ou manoirs picards mis en vente sur Internet. Un marché de niche qui attire les amoureux de belles pierres et les passionnés d'histoire.Suivant certains critères comme la superficie du terrain, la taille de l'édifice, son état, le prix peut varier de quelques centaines de milliers d'euros à plusieurs millions. Devenir châtelain, un rêve qui peut aujourd'hui être accessible, si le bien est rentabilisé avec des activités comme des chambres d'hôte, un hôtel, des séminaires, des visites etc...Il y a aussi la possibilité de classement monument historique. Tout récemment la Commission des Finances de l'Assemblée nationale a voté un amendement qui vise à exonérer de l'impôt sur la fortune les monuments historiques en zone rurale.Coûteux à l'achat ces bâtisses demandent beaucoup d'entretien, et certains propriétaires de ces trésors du passé les mettent en vente. Voici un reportage diffusé le 22 janvier 2017 sur les châteaux à vendre en Picardie.