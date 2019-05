Des collégiens et des écoliers picards de l'Orchestre à l'école vont jouer dans le jardin du Sénat en juin

Les élèves de l'orchestre à l'école du collège Alfred Manessier en résidence à Beaubourg

Dans le cadre d'un partenariat avec le Sénat, plusieurs Orchestres à l'Ecole se produiront durant le mois de juin au Jardin du Luxembourg à Paris. deux viennent de Picardie : le collège Alfred Menessier de Flixecourt (80) le 3 juin et l'école Jean Cocteau de Crépy en Valois (60) le 17 juin. Les enfants de ces deux classes joueront au kiosque à musique du Jardin du Luxembourg, à partir de 12h. Les concerts seront accessibles gratuitement pour le public.Le collège de Flixecourt sera représenté par 36 élèves de 5e et 6ème. "C'est un évènement important pour nos élèves", raconte Maxime Tuncq, professeur de musique. "De plus, les symboles de la République font partie du programme d'histoire des collégiens, le lieu est donc important. J'ai d'ailleurs demandé à notre sénateur local de programmer le matin du 3 juin avant le concert une visite du sénat. L'après-midi, on fait découvrir la Tour Eiffel, ou sera organisé un goûter".12 départements seront représentés et 14 orchestres de jeunes collégiens ou écoliers vont interpréter leurs plus beaux morceaux dans l'un des plus jardin de France. Durant ces journées les écoliers et les collégiens vont rencontrer d’autres orchestres et d’interpréter une œuvre commune devant le public parisien.Au mois d'avril, la classe orchestre à l'école du collège Alfred Manessier de Flixeourt était en résidence au Centre Georges Pompidou. L'occasion pour ces jeunes de découvrir Paris et de renforcer les liens du groupe.Un reportage de Marie Sicaud, Jean-Piere Clément, Lionel Gaimard et Cédric Delangle.