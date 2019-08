Consommé par les chevaux le séneçon a fait plusieurs décès en Picardie

Empoisonnement de chevaux au séneçon

Dans la région, plusieurs décès de chevaux ont été constatés depuis le début de l'année cause du séneçon. Une plante toxique qui gagne du terrain en Picardie. Un biologiste installé au Crotoy alerte sur le fléau pour apprendre à lutter contre cette plante.Dans les pâtures, les pieds de la plante n'attirent pas les chevaux à cause de leur goût amer. Le danger est une fois séché le séneçon présente plus d'appétence pour eux et ils le mangent. Lorsqu'il est consommé en grande quantité, c'est un poison. En Baie de Somme, deux chevaux sont morts cette année à cause de cette plante, le foie rongé par une substance toxique.Si le cheval a mangé du séneçon, le vétérinaire peut agir quand il n'y pas de sympômes, "mais si il y a des symptômes , on soulage le cheval on lui donne des anti-douleurs, c'est incurable" souligne Flore Noël, vétérinaire à Abbeville.