Côte Picarde : recrudescence des piqûres de vives

La plage et la mer sont très prisées en été. Mais parfois elles présentent des petits inconvénients comme la méduse ou la vive dont les piqûres sont douloureuses. En général, les vives sont présentes sur les plages lorsqu'il fait chaud, donc plutôt l'été et parfois au printemps quand le thermomètre grimpe. Elles vivent enterrées sous le sable, et lorsque la marée est assez basse, au bord de l'eau, c'est là qu'on a le plus de chance de se faire piquer.Comment éviter les piqûres de vives ?L'idéal est de porter des tongs ou des sandales en plastiques à semelle épaisse. Sinon il faut éviter les grandes enjambées qui risquent d'effrayer les vives et augmentent les chances de tomber sur leurs piquants.