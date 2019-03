Deux touristes picards décèdent dans un accident de la route dans le Doubs

Après un orage de grêle, dimanche soir, la voiture de quatre touristes picards a chuté dans un ravin à Lizine dans le Doubs.D'après les informations de France 3 Bourgogne-Franche-Comté, les deux passagères, âgées de 66 et 77 ans, qui se situaient à l'arrière du véhicule, sont décédées.Le conducteur et la passagère avant, gravement blessés, ont été transportés au CHU de Besançon.Selon le journal l'Est Républicain , c'est un témoin qui a donné l'alerte après avoir vu les traces du véhicule en direction du ravin.