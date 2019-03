Élections européennes : les candidats picards inscrits sur les listes

Parti communiste français

Loïc Pen : médecin à l'hôpital de Creil, il a démissionné en décembre dernier de son poste de chef de service des urgences pour protester contre la fermeture de la maternité.

Arnaud Petit : ouvrier métallurgiste, maire de Woincourt dans la Somme.

La France insoumise

Evelyne Becker : militante syndicale, engagée dans la lutte de l’usine Goodyear d'Amiens.

Lutte ouvrière

Roland Szpirko : ouvrier de l'automobile à la retraite et militant engagé de l'Oise.

Génération.s

Roxane Lundy : secrétaire générale adjointe de la délégation Génération.s au Parlement européen. Vient de Beauvais.

Europe écologie les verts

Brigitte Fournie-Turquin : conseillère départementale de l'Aisne.

Parti socialiste et Place publique

Remi Cardon : jeune cadre de 24 ans, nouveau premier secrétaire fédéral du parti socialiste de la Somme.



Debout la France

Benjamin Cauchy : ancien conseiller municipal de Laon et porte parole des gilets jaunes de Toulouse.

Les élections européennes c'est dans deux mois et déjà les premières listes se dévoilent.Particularité de cette année, le rétablissement d'uneet la fin du découpage en 8 circonscriptions interrégionales.Histoire de s'y retrouver un peu mieux, les électeurs devront désormais voter pourreprésentants un parti (suffrage universel direct à un tour).Certains partis ont d'ores et déjà constitué leurs listes. Voicidéjà désignés.En ce qui concerne La République en Marche, Les Républicains, Rassemblement national, il n'existe pas de candidats picards parmi les premiers noms dévoilés. Pour ce qui est des autres partis, les listes n'ont pas encore été communiquées. Elles doivent être déposées au ministère de l'Intérieur au plus tard le 3 mai 2019.