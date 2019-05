Elections européennes : voter par procuration en Picardie

Comment ça marche ?

Comment et auprès de qui établir une procuration ?

Vous ne serez pas chez vous ce week-end, fête des mères, voyage professionnel ou pour un autre motif personnel oblige. Et comme vous êtes un citoyen modèle, vous voulez voter pour les élections européennes. Pas de panique, il existe le vote par procuration. Aucun justificatif ne vous sera demandé concernant le motif de votre absence.Tous les électeurs inscrits sur les listes électorales peuvent désigner un mandataire pour voter le jour J . Cette personne doit être inscrite dans la même commune, mais pas forcément dans le même bureau de vote.C’est le mandant qui la demande. Le mandataire n’a pas besoin d’être présent. La procuration peut concerner uniquement les élections européennes, ou toutes les élections pour un délai maximal d’un an à compter de la demande de procuration.L’électeur a deux possibilités pour établir sa procuration : soit remplir un formulaire disponible dans les tribunaux, commissariats, gendarmeries, ambassades ou consulats soit remplir la demande de procuration en ligne.A cet effet, un formulaire CERFA est accessible en ligne sur www.service-public.fr . Il peut être directement rempli par le mandant qui doit ensuite l’imprimer. Le mandant doit ensuite se déplacer auprès des autorités habilitées pour prouver son identité et la réalité de son consentement, puis dater et signer sur place le formulaire.Même s'il est possible de demander un vote par procuration jusqu'au 25 mai, mais en pratique, si les papiers ne sont pas parvenus à temps à la mairie concernée, vous risquez de ne pas pouvoir voter dimanche. Il est donc recommandé d’effectuer les demandes de procuration le plus tôt possible. Sachez qu'une procuration peut être résiliée à tout moment selon la même procédure que celle de son établissement.Pour la première fois, les personnes incarcérées qui jouissent de leurs droits électoraux pourront voter à l’intérieur de leur prison. Ils devaient auparavant faire une demande de vote par procuration.