Etienne Hochedé et Pierre Antoine, deux Picards lancés sur la Route du Rhum

Du bois pour Pierre Antoine

De l'alu pour Etienne Hochedé

En catégorie RhumMulti , la Picardie compte deux représentants pour la mythique Route du Rhum C'est la quatrième fois que Pierre Antoine s'élance dans cette course. Son trimaran, ancienne propriété du navigateurest bien connu des initiés. C'est unet qui a déjà traversé 20 fois l'Atlantique.Géologue de profession, il garde un bien mauvais souvenir de l'édition 2014. L'Amiénois a été victime de la foudre et son bateau sévèrement endommagé. Il revient cette fois pour s'offrir une revanche."Ne pas finir la course, se retrouver au bout de 48h à terre, sans rien, avec un projet qui est tombé complètement en ruines, ça, c’est effectivement difficile. Après, il faut surmonter, il faut repartir, reconstruire et ces bateaux-là, c’est la recherche d’une certaine harmonie entre le bateau, la vitesse, la mer etc …et quand tout ça est bien calé, c’est un bonheur immense. C’est pour ça qu’on y retourne".Le trimaran d' Etienne Hochedé , lui, date de. Il est l'un des plus vieux de la catégorie et au confort beaucoup plus sommaire., Ce bateau est classé d'intérêt patrimonial. Son actuel propriétaire, garagiste en retraite, l'entretient et l'améliore sur ses fonds propres, sans sponsor : "Il est quand même plus sécurisant que les derniers bateaux" précise le marin.A 62 ans, Etienne Hochedé a déjà réalisé 8 transatlantiques et terminé 5e de la Route du Rhum il y a 4 ans dans sa catégorie. Un authentique exploit qu'il verrait bien se reproduire. "J’étais content parce que j’ai fait une belle course d’un peu plus de 18 jours donc c’était super pour ce bateau. Je pense que dans de bonnes conditions, on peut faire moins. On va voir si on peut faire moins cette année".Si tous les éléments sont réunis, il pourrait y avoir deux Picards dans la top 5 final à Pointe-à-Pitre. Mais les dernières prévisions météo n'incitent pas à l'optimisme. La course devrait être difficile.A noter qu'après cinq heures de course au dernier pointage, Pierre Antoine occupait la 5ème place du classement et Etienne Hochedé se plaçait à la 14ème.