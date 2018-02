La fermeture du magasin de carrefour officialisée à Jumel

L'information révélée par voie de presse

30 dans le Nord

25 dans le Pas-de-Calais

4 dans la Somme (Amiens-Nord, Jumel, Péronne, Friville-Escarbotin)

7 dans l'Oise (Compiègne, Beauvais, Noyon, Mouy, Méru, Trie-Château)

6 dans l'Aisne (Saint-Quentin, Hirson, Laon, Soissons, Chauny, Bohain-en-Vermandois)

Grève nationale annoncée

Fermeture des magasins Carrefour

Intervenant : Hubert Van-Goethem, Maire SE de Jumel, Cyril Boulay, Délégué syndical central FO par téléphone - Equipe : BAILA Karim, HENRION Benoît, PERRIN Nathalie

C'est officiel, le maire de Jumel, dans la Somme, a reçu ce samedi matin un courrier du géant de la grande distribution. Le Carrefour Contact de son village va fermer. Une annonce qui inquiète le premier élu : "Ce qui nous embête le plus, au niveau du canton, ce sont premièrement les salariés. Que vont-ils devenir ? Deuxièmement pour les consommateurs. Plus aucune concurrence localement, c’est toujours embêtant".D'autant plus ennuyeux, que ce sont les plus petits magasins comme les "Contact" ou "Contact marché" souvent implantés dans des quartiers populaires ou en zone rurale qui sont concernés par ces fermetures.L'information a été révélée par le journal Midi Libre, dans son édition de ce vendredi 2 février. Le quotidien s'est procuré un document de travail confidentiel qui dévoile l'ampleur des projets de fermetures et leur localisation est précise. 273 magasins du groupe Carrefour sont concernés en France et la Région Hauts-de-France fait partie des plus touchées puisque 90 magasins devraient mettre la clé sous la porte :Outre les fermetures, une dizaine de magasins pourraient passer en location "gérance franchise". Aucun hypermarché n'apparaît sur cette liste globale.La direction de Carrefour a confirmé vendredi soir les informations révélées par le Midi Libre , au journal : "Suite aux difficultés économiques rencontrées par une partie du parc de magasins ex-Dia, qui n'ont pas su trouver le modèle adapté à leur zone de chalandise, nous vous confirmons bien le projet de cession ou de fermeture des magasins qui figurent sur la liste".Pour les syndicats, les conséquences de ces fermetures sur l'emploi sont dramatiques. 2 000 salariés sont concernés.Ils appellent à une grève nationale le 8 février. Cyril Boulay, délégué syndical central FO précise : "On va venir se rassembler à 11h devant le siège de Carrefour à Massy Palaiseau, en région parisienne, pour contester ces annonces et créer un rapport de force par rapport à cette situation".