Feux d'artifice, carburant, alcool, les interdictions de la Saint-Sylvestre en Picardie

Afin de prévenir les risques d’incidents, Ziad KHOURY, préfet de l’Aisne, a arrêté une série de mesures de police administrative réglementant l’utilisation de feux d’artifice et le transport de carburant.https://t.co/JZqosWeYKc — Préfet de l'Aisne (@Prefet02) December 24, 2019

Depuis plusieurs années maintenant, les préfets prennent des mesures de police administrative à l’occasion de Noël et du Nouvel an. Il s'agit de limiter les dangers et les accidents sur les personnes. La vente ou l'achat de feux d'artifice de divertissement, d'alcool, ou de carburant sont soumis à des interdictions pour des raisons de sécurité.C'est ainsi que dans le département de l'Aisne, "du jeudi 26 décembre 2019 et jusqu’au mercredi 1er janvier 2020 inclus, l’utilisation d’artifices de divertissement des catégories F2 à F4 (ou C2 à C4), des articles pyrotechniques des catégories T1 et T2 ainsi que tout dispositif de lancement est interdite sur la voie ou les espaces publics et dans les lieux de grand rassemblement"."Du samedi 28 décembre 2019 à 8h00 et jusqu’au mercredi 1er janvier 2020 inclus, le transport de carburant est interdit dans tout récipient transportable, sur l’ensemble du département de l’Aisne, sauf nécessité dûment justifiée par le client et vérifiée, en tant que besoin, avec le concours des forces de l’ordre". Rapelle l'arrêté du préfet.Des restrictions temporaires ont également été prises par le préfet de la Somme, couvrant la période du 24 décembre 2019 au 2 janvier 2020. Pétards, feux d'artifice, alcool, carburant, leur vente ou achat sont soumis à des interdictions dans tout le département. Outre les accidents corporels qu'ils peuvent engendrer , il faut savoir que les pétards et feux d'artifice ne sont pas sans impact sur l'environnement à cause de leur composition chimique.