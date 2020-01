Idées de sortie en Picardie pour le week-end des 11 et 12 janvier 2020

© Pixabay

Dans la Somme, à Amiens, nous vous proposons une bsur le thème" organisée par l'association Véloxygène ce dimanche 12 janvier à 10 heures.Les cyclistes se retrouveront à 10h place Gambetta pour un circuit sur la matinée à un rythme familial.Tous les détails ici Dans l’Aisne,dans le cadre de la résidence de Salomé FAUC au SILO U1 et pour préparer le carnaval des enfants sur la thématique des animaux (programmé le vendredi 6 mars 2020), le SILO U1 développe des(gratuits à partir de 6 ans). Ces ateliers de création de masques se déroulent tous les samedis (entrée libre – ouvert pendant les vacances également) de 14h à 17h, (jusqu’au 29 février 2020).Plus d’infos et Inscriptions : 09.72.62.37.31 et sur le site de la structure Toujours à Château Thierry,, une exposition est à découvrir à partir de ce 11 janvier 2020 et jusqu’au 28 mars 2020:Il s’agit d’une exposition des dessins de Rachel Fourgous. Découverte sur le réseau social Instagram, Rachel dessine les usagers de la ligne P (entre Château-Thierry et Paris Est). Ses carnets de dessins seront exposés et reproduits pour une exposition inédite.Dans l’Oise, l’association« O'rizons Sociale et Solidaire » à Pont Saint Maxence propose le 12 janvier 2020 à 9h un atelier participatif, un « Repair café ». Si vous avez des petits meubles, des matériels électroménager ou informatique, l’association évaluera la possibilité de les réparer dans un moment de convivialité et de solidarité…Plus de précisions ici , on vous invite à une plongée dans le grand bleu à travers le serviceproduit à partir de 1876 par les manufactures de Creil et Montereau. Laissez-vous entraîner par les motifs de branches de cerisier et fleurs de chrysanthème pour une découverte au fil de la journée, du petit-déjeuner au dîner, de ce service inspiré du pays du Soleil levant.Cette exposition est visible jusqu’au 24 mai à la Maison de la Faïence - Musée Gallé-Juillet.Bon week-end !