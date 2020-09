Idées de sorties en Picardie pour le week-end des samedi 12 et dimanche 13 septembre 2020

Le Festival RockMarin's Edition 2017

Les Automnales - Edition 2018

A Saint Valéry sur Somme, la 5ème édition du Festival Rockmarin’s se tient du 10 au 13 septembre 2020.Les passionnés de Harley Davidson et les autres ont donc rendez-vous pour un programme rock, grosses cylindrées, bonne humeur et passion.Si vous êtes en quête d’une idée d’activités sportives, culturelles ou associatives, le salon des associations AGORA d’Amiens est fait pour vous. L’édition 2020 est exceptionnellement organisée sur 2 jours, le vendredi 11 et samedi 12 septembre afin d’accueillir le maximum d’associations et ainsi proposer différentes animations.Dans l’Aisne, les Automnales, ce festival des arts de la rue, évènement incontournable du territoire, qui vient de fêter ses 18 ans est de retour les samedi 12 et dimanche 13 septembre 2020.Le temps d’un week-end, le haut de Coucy-le-Château-Auffrique se transforme en scène ouverte, entre spectacles de rue, entre sorts et déambulations. Entre poésie, performance et humour...les arts de la rue y sont présentés dans toute leur diversité.Initialement prévue à Ambleny, la 1ère édition de la fête médiévale se déroulera finalement à Fontenoy dans l’Aisne. Durant cet événement, vous pourrez assister à des combats de Béhourd et être plongé dans un univers médiéval avec des campements et un marché artisanal. Des animations avec des jeux picards sont également prévus pour les enfants. Si vous avez envie d’un retour dans le passé, n’hésitez pas !Si vous vous sentez une âme de bénévole avec l’envie de restaurer le patrimoine local, le conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France organise un « chantier d’automne » sur le site du coteau des Champeaux à Bonneuil en Valois les Samedi 12 septembre et Dimanche 13 septembre 2020.Ce seront les premiers travaux sur ce site exceptionnel afin de restaurer des milieux ouverts au profit d’une flore et d’une faune typiques des pelouses sèches de la vallée de l’automne. En famille ou entre amis, c’est l’occasion de passer un bon moment tout en faisant une bonne action… En plus, le barbecue est offert !Organisée par la région HDF, le festival « Jardins en scène » se déroule du 4 au 27 septembre 2020.Les parcs et jardins de la région se transformeront en scènes de spectacles d’une grande diversité : spectacles de théâtre, concerts, expositions, balades ou ateliers, mais aussi mapping vidéo, improvisations en chansons et peintures, cirque aérien ou marionnettes… Pour ce week-end, vous pourrez notamment assister à un spectacle conté et musical pour micro-sieste en famille ou entre amis à Hanvoile et à Fontaine-Lavaganne…Plus d’idées du programme proposé ici Bon week-end !