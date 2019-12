Instagram : les 5 influenceuses picardes à suivre en 2020

@justine_mb, mode cocooning

@babyatoutprix, la classe est dans les détails

@charlotteandfamily, des conseils d'instit' pour les enfants

@grainedemagie, millenial de la tête aux pieds

@larmoiredesoso, l'élégance à la française

Ils sont apparus au milieu des années 2010 et on les compte désormais par milliers sur Instagram. Les influenceurs ont pris le pas sur leurs ancêtres les blogueurs et sont désormais des professionnels du marketing. Mais dans le monde du placement de produit et du commerce en ligne, on peut trouver des inspirations déco, mode, lifestyle. Tour d'horizon des comptes picards à suivre en 2020.Justine Malbranche, 155 000 abonnés.Sur son compte personnel, cette gérante d'une boutique à Amiens propose des idées de déco épurée et partage ses tenues préférées.Pendant ses études de commerce, elle fabriquait ses propres pièces et tenait un blog de mode. Au fil du temps, elle s'est professionnalisée et a réussi à féderer une communauté autour de son univers de princesse des temps modernes-adepte du cocooning et des bijoux faits main.Aujourd'hui, elle partage aussi ses voyages aux quatre coins de la France et du monde.Ce qu'on aime : les bonnes idées d'associations accessoires / tenuesLucy Kakuta Mambenga, 118 000 abonnés.Voilà une femme qui a la maternité dans la peau ! Et elle n'hésite pas à partager des photos de ses deux bouts de chou -dont le père n'est autre que le footballeur de l'Amiens SC Gaël Kakuta. Beaucoup de photos de famille sur son compte donc, qui lui permettent de mettre en valeur ses produits coups de coeur : vêtements pour les enfants, idées cadeaux, inspirations déco... C'est par exemple elle qui a organisé jusqu'au moindre détail le baptême de sa fille, et a partagé tous ses bons plans.Ce qu'on aime : le bon goût et le sens du détailCharlotte, 31 000 abonnnés.Professeure des écoles et maman d'une petite fille de 3 ans et demi, cette Amiénoise de 31 ans est passionnée de la petite enfance et distille ses conseils sur la mode, la déco, les livres, et même les douceurs sucrées.Ce qu'on aime : les conseils lecture d'une institutrice, et les découvertes de petits créateurs -à chercher entre les publications sponsorisées par les grandes marques.Mélaine Payot, 129 000 abonnés.Originaire de Chauny, cette instagrammeuse vit désormais à Paris. Sur son compte, elle parle de vêtements, de voyages, de nourriture, et organise régulièrement des concours, en partenariat avec des marques qui la rémunèrent, pour faire gagner des produits.Ce qu'on aime : ses tenues casual chic inspirantesAnne-Sophie Godet, 365 000 abonnés.Présentée comme "LA nouvelle it-girl française à suivre" par le magasine Public, la Compiégnoise d'origine est devenue une référence en matière de mode.Elle correspond en tout point à l'image de la Parisienne classe qui fait rêver outre-Atlantique et partage sur Instagram ses tenues préférées, avec des pièces qu'elle pioche dans les magasins de prêt-à-porter les plus accessibles comme chez des créateurs haut de gamme. Si elle vit aujourd'hui entre Lorient, Dijon et Paris, elle revient régulièrement à Compiègne. Elle y a même organisé un vide-dressing qui a remporté un tel succès, qu'il fallait faire la queue pour entrer !Ce qu'on aime : des idées pour tous les budgets