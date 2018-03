Jeudi noir en Picardie

Trafic SNCF du jeudi 22 mars

Les prévisions pour le vendredi 23 mars

Accueil dans les écoles à Amiens

Dans l'Oise

En Picardie, des perturbations sont attendues dans les écoles, les cantines et l'accueil périscolaire. Le trafic SNCF est également touché par cette journée de mobilisation. Voici un petit tour d'horizon pour ce jeudi matin :TER/TER GV/ Intercités 1 circulation sur 10 et 150 circulations supplémentaires par cars. 3 circulations sur 10 pour les TGV.Compte tenu du maintien du mouvement jusqu’à 8h le 23 mars, le plan de transport devra être adapté, avec des perturbations en particulier à la reprise de matinée.TER / Intercités. 7 circulations sur 10TER GV / TGV. Service normalVoici la liste des établissements par secteur qui seront fermés demain jeudi 22 mars.Secteur Nord-Périscolaire(2/14) : AP Marivaux et AP Saint-Pierre le soir-Restaurants scolaires(3/14) : Beauvillé, Marivaux et Paul VincensiniSecteur Sud-Périscolaire (1/8): AP Réaumur le matin-Restaurants scolaires (7/12) : André Bernard, André Chénier, Chemin des Plantes, Delpech, Elbeuf, Reaumur, SagebienSecteur Est-Périscolaire : AP Camille Claudel le soir-Restaurants scolaires (1/11) : La ValléeSecteur Ouest-Périscolaire : aucun-Restaurants scolaires (6/13) : Faubourg de Hem, Georges Quarante, Bords de Somme, La Pépinière, Renancourt, Saint Maurice ASecteur Centre-Périscolaire : aucun-Restaurants scolaires (2/6) : Saint-Leu, Saint-RochA Abbeville, Albert, Péronne l'accueil périscolaire et la cantine sont assurés normalement.Au Conseil départemental de la Somme 42 personnes sont en grève (1,5% de l'effectif selon le CD80)



la Ville de Beauvais organise un service d’accueil des élèves du premier degré. La restauration ainsi que les accueils du matin et du soir seront assurés sur le site des Ménestrels dans les conditions habituelles pour les enfants régulièrement inscrits.

Dans l'Aisne

À l’aéroport de Beauvais, 30 % des vols seront annulés.Le trafic SNCF est largement perturbé, il sera difficile de prendre un train aujourd'hui dans le département.La mobilisation des fonctionnaires touche également les hôpitaux. A noter que des manifestations sont prévues dans les principales villes de Picardie cet après-midi.