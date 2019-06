Journée mondiale des donneurs de sang : les points de collecte en Picardie

#Prenez le relais – Tous donneurs de sang

C'est un rendez-vous annuel, solidaire et citoyen. Pour sensibiliser le public au don du sang, L'EFS s'associe à la journée mondiale des donneurs de sang qui est célébrée le 14 juin. En ce début juin, le niveau des réserves en produits sanguins est très bas. L'EFS rappelle que les dons de sang doivent être réguliers et constants car la durée de vie des produits sanguins est limitée. 7 jours pour les plaquettes, 42 jours pour les globules rouges. Votre don permet de sauvez trois vies.l’EFS lance cette année l’opération « #Prenez le relais, 1 mois pour tous donner ! », les donneurs sont invités à sensibiliser leur entourage. L’objectif : former une grande chaîne de solidarité collective.Ce sont près de 7 000 collectes qui sont organisées dans toute la France pour cette journée mondiale.Tous les citoyens sont donc invités à se faire ambassadeurs du don du sang auprès de leur entourage ! Retrouvez tous les lieux de collecte en Picardie :Dans la Somme, Amiens Maison du don 6 place Parmentier le vendredi 14 de 9h à 19h.Dans l'Aisne, Saint-Quentin Maison du don 8 rue Bellevue le vendredi 14 juin de 9h à 19h Palais des sports. Le mercredi 12 juin Palais des sports de 10h à 19h.Dans l'Oise, Salle de l'Elispace 3 avenue Paul Henrispaak le vendredi 14 juin de 10h à 19h.Retrouvez toutes les autres collectes sur dondesang.efs.sante.fr , rubrique « Où donner ? »