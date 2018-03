Série : les lieux culturels dans les quartiers

Cité Carter

Ce complexe musical amiénois , situé au Safran, est ouvert depuis 1994. Une vingtaine de groupes sont accompagnés par la structure désormais professionnelle. Ses adhérents ont la possibilité d'apprendre la musique, de venir répéter ou encore faire des concerts.La création de Cité Carter a aidé à insuffler une nouvelle politique culturelle pour la ville. Depuis, d'autres centres culturels et non "socioculturels" ont pu voir le jour dans les quartiers populaires, permettant de se décomplexer et de mieux s'affirmer face au monde de la musique.École de musique du quartier Étouvie à Amiens, le Diapason permet à ses élèves d'accéder au Conservatoire grâce à un partenariat. Le dispositif "orchestre à l'école" leur donne accès à des cours à tarifs abordables pour les revenus modestes, et inclut la musique au sein du cursus scolaire."Zone prioritaire", le quartier Saint-Jean à Beauvais abrite le Centre des Arts du Cirque et de la Rue : la Batoude . Elle permet le développement et l'accès aux arts du spectacle aux jeunes du quartier. Référence nationale, elle propose sa propre programmation avec des dizaines de spectacles chaque année pour plus de 15 000 spectateurs.Son chapiteau est implanté à Pargny-Filain au coeur de l'Aisne. Des circassiens du monde entier sont passés par ce village lors de festivals. Des stages et des ateliers y sont proposés pour transmettre les valeurs du cirque. En 2017, 6 000 spectateurs ont fait le déplacement pour voir se produire cette compagnie familiale





Une série de reportages de Marie Sicaud, Aurélien Barège, Teddy Caruel, Nicolas Corselle, Jean-Paul Delance, Olivier De Nesle, Benoît De Tugny et Mathieu Maillet.