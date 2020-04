« Un monde sans culture est un monde triste » - Pendant le confinement, l’Orchestre de Picardie se produit à distance

La culture, victime collatérale du coronavirus

Leur passion, ils ont pour habitude de la partager. Pourtant, depuis le début de la crise sanitaire, impossible pour l’Orchestre de Picardie de se produire devant son public. "L’orchestre est à l’arrêt depuis le 13 mars, donc on se languit de faire de la musique et de rencontrer notre public", affirme Pierre Brouchoud, directeur de l’Orchestre.Depuis la semaine du 27 avril, l’ensemble musical propose une série de concerts filmés par les musiciens confinés, puis publiés sur leur site . "Ce qui nous manque beaucoup, c’est le plaisir de partager", confie Pierre Brouchoud. "Les musiciens sont toujours très actifs parce qu’ils continuent de travailler leur technique."Pour eux, ces mini-concerts à distance sont le moyen "de rappeler au public qu’on pense bien à eux et qu’on est solidaire de toutes les personnes qui souffrent". À raison de deux à trois vidéos par semaine jusqu’à fin mai, deux ou trois musiciens se produiront donc, à distance.Aucun thème ne leur est imposé. C’est leur inspiration et leur envie qui les guident. "Une musicienne nous a même proposé de lire un poème", explique le directeur de l’Orchestre de Picardie.Depuis près de deux mois, le monde de la culture est lui aussi lourdement touché par la crise sanitaire. Annulation des festivals , fermeture des grands musées, des salles de théâtre et de cinéma… L’industrie de la culture est à l’arrêt et s’inquiète de l’impact que pourrait avoir la crise sur le secteur. Malgré une série de mesures annoncées par le ministère de la Culture, "elle apparait de façon assez modeste dans les discours"."C’est tout un pan de la vie sociale et de la culture qui est à l’arrêt", déplore Pierre Brouchoud. "Il ne faudrait pas oublier que c’est ce qui pimente la vie. La culture n’est pas quelque chose d’accessoire. Un monde sans culture est un monde très triste."Pour le directeur de l’Orchestre, l’enjeu est aussi de maintenir l’attractivité du territoire picard : "On a un rôle important à jouer. Il faut montrer qu’il se passe des choses en Picardie. On espère que les habitants et touristes reviendront vers nos spectacles, nos monuments et nos musées."