Les nouveaux hippies, un mode de vie en phase avec la nature

Aymeric et Maxence : les nouveaux hippies 1/4

Clémence et Nicolas : les nouveaux hippies 2/4

Elise : les nouveaux hippies 3/4

Julie : les nouveaux hippies 4/4

Aymeric et Maxence, un couple de jeunes diplômés, a choisi de vivre en accord et grâce à la nature. Ils récoltent des plantes comestibles, médicinales ou tinctoriales pour subvenir à leurs besoins. Aymeric a créé sa micro-entreprise L'éveil sauvage pour initier les intéressés aux pouvoirs des plantes.Clémence et Nicolas ont décidé de ne plus cautionner le système de surconsommation de nos sociétés occidentales. Ils font le choix d'un style de vie alternatif tout en soignant leur hygiène de vie, ils consomment local et uniquement les fruits et légumes de saison.Après un parcours universitaire classique, Elise Deraeve est devenue vannière à Bayonvillers dans la Somme. Mêlant vannerie et poterie, ses oeuvres sont utilitaires ou artistiques. Elle expose jusqu'au 14 janvier 2018 à la Salle d'Arts de Glisy.Elle a abandonné le confort d'une carrière toute tracée pour se tourner à nouveau vers la nature et vivre en harmonie avec elle. Julie Brodar, désormais diplômée en ethnobotanisme, est spécialisée dans la cueillette de plantes sauvages.



Une série de reportages de MALGRAS Yolande, ARRIGNON Jérôme, PASQUIER Cédric et PICARD Stéphane.