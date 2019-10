Octobre rose 2019 : La Picardie se mobilise pour l'évènement

Voici quelques rendez-vous sportifs ou originaux

Afin de sensibiliser au dépistage du cancer du sein, des manifestations sont organisées partout en France. En Picardie, de nombreuses villes se mobilisent pour l'évènement comme par exemple à Beauvais, avec la pose d'un ruban rose sur la statue de Jeanne Hachette. La ville d'Albert a installé des drapeaux roses place Paul Doumer et place d’Armes. La fontaine du centre ville fera jaillir une eau colorée. Et l’Hôtel de Ville sera également pavoisé en rose. A Saint-Quentin, l'association Diamant Rose va parer le theâtre Jean-Vilar de tricots roses.Une campagne de sensibilisation pour rappeler que le dépistage précoce permet aujourd'hui d'augmenter non seulement les chances de guérison mais de diminuer l'agressivité des traitements de manière très importante.Un cancer pris à temps, peut-être guéri dans 9 cas sur 10. Le cancer du sein concerne 1 femme sur 8. En Picardie, 5 032 cas sont diagnostiqués par an. C'est la première cause de mortalité chez la femme.Cliquez sur ce lien pour découvrir les manifestations organisées en Picardie durant Octobre rose Á Amiens, le samedi 5 octobre, un flash dance salsa est prévu à l'initiative du collectif Salsapéro. Au programme, un parcours d'animations et de danses libres est prévu (dresscode: une touche de rose). Il débute à 14 heures à la tour Perret. Rock'n danses animera un moment de danse sur la place Marie sans chemise à 16 heures 45.Dans l'Oise à Voisinlieu, une marche nocturne est organisée le vendredi 4 octobre avec des lampions roses et la présence de la fanfare Fanfar'Asca.Á Abbeville, Octobre rose sera à l'honneur à l'occasion de la manifestation sportive Martine Morin, le 2 octobre . L'association La Parenthèse située au Crotoy organise une course/marche au choix dans le cadre de la sensibilisation au despistage contre le cancer du sein le 13 octobre. La Compiègnoise, sera de retour pour sa 8è édition, le 4 octobre.Le Centre Hospitalier Universitaire Amiens-Picardie se mobilise et mobilise pour inviter au dépistage.