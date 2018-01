La petite faune sauvage menacée par les chats domestiques

est

En France, le chat se porte bien. en 2015, le TNS Sofres en recensait 12,7 millions dans l'hexagone. Si les chiens ont longtemps été les meilleurs amis de l'homme, ils ne sont plus que 7,3 millions.Les propriétaires d'aujourd'hui recherchent plus de liberté et moins d'engagement avec leurs animaux domestiques. Le chat répond à leurs attentes.Mais c'est oublier que le "" (chat domestique),etun chasseur. La LPO lance donc une campagne de sensibilisation pour responsabiliser les propriétaires et leur propose des solutions concrètes pour éduquer leur félin Oui le chat est autonome, encore faut-il l'éduquer, le soigner et jouer avec lui. Faire en sorte qu'il se focalise sur "son foyer" et non vers l'extérieur.Penser àavec une alimentation variée,, sont autant de solutions pour limiter la prédation sur la petite faune sauvage des jardins.

Une chatte peut avoir deux portées par an. A raison de 5 chatons en moyenne par portée, la population peut vite augmenter. Comme il est impossible de tous les prendre en charge, beaucoup sont abandonnés. Les chats errants sont malheureusement de plus en plus nombreux. Une menace de prédation encore plus importante pour la faune sauvage.

La meilleure solution est de faire stériliser son chat domestique.



Protéger la faune des jardins

Sur les conseils de la LPO, il est possible d'équiper son jardin. Différents dispositifs existent pour éloigner le chat des zones sensibles, comme les arbres qui vont servir de nichoir aux oiseaux.

Parmi ces solutions concrètes et testées par l'association, on retient :

l'aménagement de zones de refuges pour les petits mammifères (herbes hautes, haies, murets ...)

les grilles en plastique stop chat. Elles sont munies de picots qui dérangent les chats sans les blesser

le stop-minou. Un accessoire que l'on fixe sur le tronc pour empêcher le chat de grimper.

un répulsif maison constitué de 10 gouttes de citron, 20 gouttes d'huile essentielle d'Eucalyptus radiata et 1 litre d'eau. Le produit est à pulvériser quotidiennement sur les zones à protéger.

poser des pots de Coleus canina. Une plante répulsive dont l'odeur dérange les félins.

l'appareil à ultrasons qui fera fuir le chat, sans danger pour sa santé

l'arrosage automatique. Tout le monde le sait, le chat n'aime pas l'eau

Grâce aux conseils de la LPO, force est de constater que la cohabitation des chats de compagnie et de la faune des jardins n'est pas un leurre.