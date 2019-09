Picardie : les gendarmes ont identifié et démantelé un “groupe criminel lituanien” à l'origine de dizaines de vols

Quatre personnes d'origine lituanienne ont été interpellées "sur le territoire national" et placées en détention provisoire, tandis que deux autres ont été "appréhendées à l'étranger" et sont "en attente de leur extradition", a précisé la gendarmerie dans un communiqué.



Les autorités avaient observé dès 2017 une recrudescence des vols de GPS sur des engins agricoles en Picardie, ainsi que de tracteurs ou de produits phytosanitaires. Un préjudice de 2,5 millions d'euros Un groupe de travail, composé d'enquêteurs de la région de gendarmerie de Picardie et de l'OCLDI, avait alors été mis sur pied, sous la direction de la section de recherches d'Amiens. Le travail des enquêteurs avait permis de cibler un "groupe criminel" composé d'individus de nationalité lituanienne effectuant des "raids de courte durée" sur le territoire français, ainsi que dans d'autres pays européens.



Ce type de vol s'inscrit dans un phénomène national, plusieurs faits semblables ont été constatés depuis plusieurs mois. Le préjudice de ces vols commis par ce groupe est de 2,5 millions d'euros.