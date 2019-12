Plusieurs villes de Picardie organisent la collecte de vos sapins après les fêtes

Voici les dates de collecte pour le département de l'Aisne

Les dates dans le Beauvaisis

Point de collecte à Amiens

De nombreuses villes proposent de récuperer votre sapin après les fêtes. Sinon le dépôt en déchèterie est possible, ou il sera broyé puis transformé en compost.Comme chaque année, une collecte des sapins de Noël est assurée mi-janvier par la Communauté d’Agglomération Chauny Tergnier La Fère. Elle se déroulera du 13 au 17 janvier 2020. Pour la commune de Charmes le ramassage est prévu le vendredi 17 janvier 2020.Pour la 8ème année consécutive, la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis organisera la collecte de vos sapins de Noël. En 2019, 31 tonnes de sapins avaient été collectées pour être valorisées.Du 6 au 8 janvier 2020 dans les communes rurales du Beauvaisis. Les sapins devront être sortis la veille à partir de 20h sur la voie publique, devant votre habitation.• Lundi 6 janvier 2020 : Auchy-la-Montagne, Allonne, Auneuil, Auteuil, Aux-Marais, Berneuil-en-Bray, Bonlier, Bresles, Crèvecœur-le-Grand, Fontaine-Saint-Lucien, Fouquenies, Francastel, Frocourt, Goincourt, Guignecourt, Herchies, Hermes, Juvignies, La Chaussée-du-Bois-d’Ecu, Le Mont-Saint-Adrien, Le Saulchoy, Luchy, Maisoncelle-Saint-Pierre, Maulers, Milly-sur-Thérain, Muidorge, Nivillers, Pierrefitte-en-Beauvaisis, Rainvillers, Rochy-Condé, Rotangy, Saint-Germain-la-Poterie, Saint-Léger-en-Bray, Saint-Martin-le-Nœud, Saint-Paul, Savignies, Therdonne, Tillé, Troissereux, Verderel-lès-Sauqueuse et Warluis.• Mardi 7 janvier 2020 : Fouquerolles, Haudivillers, Lafraye, Laversines, Le Fay-Saint-Quentin et Velennes.• Mercredi 8 janvier 2020 : Bailleul-sur-Thérain, La Neuville-en-Hez, La Rue-Saint-Pierre, Litz et RémérangleJeudi 9 janvier 2020 à Beauvais :• Zones pavillonnaires (tous quartiers)Les sapins devront être sortis le mercredi 8 janvier à partir de 20h sur la voie publique, devant votre habitation.• Habitat collectif (Argentine, Saint-Jean et Saint-Lucien).Les sapins devront être sortis le jeudi 9 janvier avant 12h sur le lieu de collecte habituel.Amiens-Métropole a mis en ligne une carte ou vous pouvez déposer vos sapins . Ils sont au nombre de 40. Ce dispositif a permis de collecter 2 700 sapins qui ont produit 20 tonnes de paillage l'an dernier. Chaque année entre 15 à 20 000 sapins sont achetés à Amiens.RAPPEL : brûler des déchets à l’air libre, de quelque nature qu'ils soient, est INTERDIT et contribue à dégrader l’environnement (y compris les déchets verts).