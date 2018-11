Quand Catherine de Canal Plus reporte son voyage en Picardie à cause du prix de l'essence

Le duo comique de Canal Plus, Catherine et Liliane a été inspiré par la manifestation du 17 novembre organisée contre la hausse du carburant. Catherine la Parisienne se désole de ne pas pouvoir venir rendre visite à la famille de son mari Jean-Luc en Picardie. La région d'origine de son époux attendra. Le couple a remplacé son voyage pour une destination et un mode de transport qualifiés ironiquement de plus abordables : Rome en avion.Catherine et son mari se rendront en Picardie mais uniquement lorsqu'ils auront économisé pendant au moins deux ans, tant le carburant est devenu cher !C'est drôle. Une vidéo pour tous ceux qui sont aujourd'hui exaspérés par le prix des carburants en France. Les deux secrétaires vous offrent un moment rafraîchissant sur un sujet qui fâche.