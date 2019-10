Quelles sont les plus petites communes de Picardie ?

La France est la championne d'Europe des communes, en 2019, elle totalisait un peu moins de 35 000. En moyenne, une commune française compte 1.800 habitants contre 5.500 pour l'Union européenne et 55.000 au Danemark. Et dans ce chiffre de 35 000 collectivités, certaines ont un nombre minime d'habitants, où il vaut mieux ne pas se disputer avec son voisin.On peut notamment citer la commune d'Epécamps dans la Somme qui compte 5 habitants au dernier recensement, c'est la plus petite de Picardie. Pour la petite histoire, elle a reçu la Marianne de France pour son civisme, 100% de participation aux scrutins de 2017 pour ses 5 habitants.La commune de Bruys dans l'Aisne arrive en seconde position avec une vingtaine de personnes. Soissons se trouve à 21 km à vol d'oiseau de Bruys. En 2002, les habitants de la commune ont donné à Jacques Chirac un score de 100% lors du second tour.Et enfin arrive en troisième position, Vrocourt dans l'Oise avec ses 34 habitants. Outre sa population âgée (plus de 60 ans) avec un taux supérieur à la moyenne nationale (31,7% contre 21,6%), l'autre originalité de Vrocourt, est qu'il y a plus de femmes que d'hommes dans le village.