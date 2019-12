Quels sont les députés de Picardie les plus actifs ? ou les plus présents dans l'hémycicle ? selon le site Agora Vox

Le temps de présence dans l'hémicycle

Comment se sont comportés les députés à l'Assemblée nationale en 2019, Agora Vox pour la 3ème année sort son classement général des députés "actifs". Dans la liste des 55 députés qui ont le plus travaillé on retrouve des Picards. Carole Bureau-Bonnard, députée LREM de l’Oise, Marc Delatte, députée LREM de l’Aisne, Maxime Minot, député Les Républicains de l’Oise, Barbara Pompili, député LREM de la Somme, Eric Woerth, député Les Républicains de l’Oise et Jean-Claude Leclabart, député LREM de la Somme figurent dans ce classement.En 2018, Eric Woerth était à la 13ème position des 19 députés qui travaillent le plus, cette année il gagne quelques places, il est classé à la 8ème position. La député de la Somme Barbara Pompili, perd sa 3ème place cette année, elle se retrouve à la 10ème postision.Agora Vox classe les députés en fonction de leur assiduité, selon le site web, "le député idéal aurait été présent 43 semaines dans l'hémicycle et présent 159 fois en commission". Voici le classement des Picards.3ème Marc Delatte, députée LREM de l’Aisne : 42 semaines de présence dans l’hémicycle et 131 fois présents en commission.15ème Barbara Pompili, députée LREM de la Somme : 40 semaines de présence dans l’hémicycle et 122 fois présents en commission.19ème Jean-Claude Leclabart, député LREM de la Somme : 41 semaines de présence dans l’hémicycle et 113 fois présents en commission.20ème Maxime Minot, député Les Républicains de l’Oise : 42 semaines de présence dans l’hémicycle et 109 fois présents en commission.26ème ex-aequo Eric Woerth, député Les Républicains de l’Oise : 39 semaines de présence dans l’hémicycle et 117 fois présents en commission.Les députés sont aussi classés en fonction de leur implication (intervention dans l'hémicycle et en commission), mais aussi en fonction de leurs propositions (loi, amendement, questions, rapport ou encore avis). Selon Agora Vox, "le député idéal aurait fait adopter 1190 amendements, écrit 20 propositions de lois, signé 217 propositions de loi et 60 questions, rédigé 16 rapports ou avis".Le site a également analysé l'activité des sénateurs, mais aucun Picards ne figure dans le classement 2019. Agora Vox s'est penché sur ceux qui ont glandé en 2019. Quelques noms picards d'élus figurent dans leur liste.